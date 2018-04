12 fotos antigas de São Paulo pra matar saudade….

Se tem uma coisa que a gente não se cansa de ver são fotografias antigas de São Paulo. Através delas podemos admirar o passado e compreender o presente, de modo que dá para ter uma noção de como muitas coisas de nossa cidade são o que são, tanto para o lado bom quanto para o ruim.

Hoje apresentamos uma nova seleção de fotos, com 12 imagens bem diversificadas de São Paulo. Vamos a elas!

1 – O Trânsito agitado e, porque não, charmoso na esquina das Avenidas Cásper Líbero e Ipiranga em 1956. Ao fundo, no lado direito, o Edifício Montreal projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1954 no calor das comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo.

2 – Fotografias noturnas antigas de São Paulo são bem raras de se encontrar, mas esta imagem da Rua Direta é realmente incrível:

3 e 4 – Ver a cidade do alto é sempre muito bacana, ainda mais quando a imagem é antiga não é mesmo ? Abaixo duas imagens aéreas, sendo a primeira de 1953 e a segunda de 1956:

5 – E já que falamos acima do Edifício Montreal, vamos então lembrar através de fotografia de outra obra arquitetônica de Oscar Niemeyer. Esta, no entanto, não existe mais e foi demolida infelizmente com o próprio aval do arquiteto. Trata-se da fábrica de biscoitos Duchen. A foto aérea é de 1965 e a empresa ficava localizada no bairro do Parque Novo Mundo, colada a Rodovia Presidente Dutra:

6 – E não tem como falar de São Paulo e não lembrar de bondes, não é mesmo ? Eles que deixaram as ruas paulistanas em 1968 estão até hoje presentes na memória afetiva dos paulistanos. A imagem abaixo, sem data, é da extinta e conhecida linha Penha-Lapa, que depois do fim dos bondes continuou existindo com ônibus por décadas:

Na galeria logo mais abaixo estão mais seis imagens paulistanas antigas imperdíveis. Siga a numeração e a identificação na própria foto:

7 – Theatro Municipal na década de 1920. Destaque para o guarda de trânsito e sua sinalização manual.

8 – Vista do Largo do Arouche (sem data) descendo o olhar no Edifício Esther é possível observar o antigo Cine República, já demolido há algumas décadas.

9 – Vista do Parque Anhangabaú em 1949, destaque para ao fundo para o Edifício Altino Arantes, inaugurado em 1947, e o Palacete Prates que seria demolido alguns anos depois.

10 – Avenida São João na esquina com a Rua Vitória e a Praça Júlio Mesquita. Destaque no canto esquerdo para a Fonte Monumental, a primeira escultura pública paulistana feita por uma artista mulher.

11 – Vista do Viaduto Santa Ifigênia, do colégio e mosteiro de São Bento em fotografia tirada em algum momento entre as década de 1920 e 1930.

12 – Mesquita Brasil, na Avenida do Estado, bairro do Cambuci. Construída em 1929, foi a primeira mesquita do país e até hoje é destaque no cenário religioso islâmico nacional.

GALERIA (clique na foto para ampliar):