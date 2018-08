5 ofertas de entretenimento noturno além das baladas

A grande metrópole de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, e com uma grande e complexa vida nos dias, vem uma vibrante oferta as noites. O bom é que numa cidade tão grande quanto São Paulo, nem tudo são bares e baladas à noite. As ofertas desta grande cidade alfa são quase intermináveis.

O MELHOR DO ENTRETENIMENTO À CHEGADA DA NOITE:

Uma novidade imperdível nas noites paulistas, é o Complexo Cultural Tokyo, localizado num edifício reformado de 9 andares e que abriu suas portas em 2018 no centro da cidade.

O complexo funciona dentro do antigo edifício ABC, oferecendo atividades culturais, diversas opções musicais com uma pista no rooftop, karaokês semelhantes ao filme futurista Blade Runner 2049, e até restaurante, tudo inspirado na chamativa cultura da capital japonesa.

Cada um dos 9 andares do edifício e dos salões dentro dele estão desenhados para representar diversos aspectos da cultura popular dentro dos bairros da metrópole japonesa, utilizando iluminação, decoração e música detalhadamente. Simplesmente algo fora do comum no Brasil.

Outra oferta interessante, é a Cassinera, que oferece jogos de cassino para eventos privados com muitas vantagens de organização e execução. Eles oferecem mesas de jogos operadas por crupiês e animadores, que mostram aos convidados como jogar seguindo as mesmas regras oficiais dos jogos de cassino como a Roleta, incluindo os tipos de apostas possíveis de fazer, sejam em linha ou bloco, as principais diferenças entre as roletas Americana, Europeia e Francesa, e quando se utilizam roletas com um e dois zeros, como mostradas na Betway Casino.

Eles também oferecem mesas de pôquer, blackjack, craps, baccarat e outros jogos, sempre com as regras oficiais e as dicas para se divertir à noite toda. Além de tudo isso, eles preparam cenografias detalhadas e inspiradas nos grandes cassinos de Las Vegas, para criar a ambientação mais minuciosa o possível, e fazendo-nos sentir como James Bond dentro do filme Casino Royale.

APROVEITE A NOITE COM SEUS AMIGOS:

Uma sugestão para os grupos é a Ludus Luderia, que oferece mais de 900 jogos de tabuleiro clássicos e modernos de todo o mundo para serem jogados livremente pelos visitantes do local.

O local abriu suas portas em 2007 na Bela Vista, vizinho ao bairro da Liberdade, procurando oferecer o melhor dos mundos do bar e os jogos. Dentro desse local é possível encontrar desde o clássico jogo de UNO, até xadrez e Banco Imobiliário.

Um ponto extra que oferece a Ludus Luderia, é que têm funcionários, que sugerem e ensinam os jogos aos visitantes, para garantir muitas horas de entretenimento.Além disso, eles oferecem pratos, bebidas e sobremesas para dar ainda mais prazer aos jogos.

A Rua Augusta, na região da Consolação, é uma das mais queridas e conhecidas da cidade de São Paulo, e muitas coisas têm mudado desde os anos 60. Na atualidade, a Rua Augusta sedia um dos lugares que oferecem outras propostas muito chamativa na cidade.

A Blitz Haus, é um ponto que abriu as portas em 2012, e tem 3 andares onde oferece um espaço fliperama com jogos de arcade, bar, restaurante e pista de dança subterrânea com iluminação led 3D, fazendo-o um dos pontos mais concorridos desta rua na atualidade.

Já o Villa Bowling, dentro do shopping da Vila Olímpia, conta com 12 pistas, e tem capacidade para até 6 jogadores cada. Ele foi desenhado pelo arquiteto Ronaldo Campos, inspirado nos boliches de las Vegas, para oferecer todo o luxo, conforto e modernidade disponíveis. O boliche fica aberto até às 4h na sexta e no sábado, e também conta com uma área arcade, um bar e restaurante.

O Villa Bowling está localizado vizinho do Shopping Cidade Jardim e do moderno bairro Brooklin, que combina o melhor da modernidade e o conforto, por sediar um dos maiores centros empresariais do país.

BÔNUS: ENTRETENIMENTO ALTERNATIVO EM SÃO PAULO

A cidade de São Paulo oferece muitas opções para visitar à noite, e 5 dicas simplesmente não são suficientes.

Uma outra opção, é a oferta dentro do Kartódromo Granja Viana, que de segunda a sábado, fecha as portas até as 23h30, permitindo que os amantes da adrenalina tenham uma boa dose noturna dentro da grande metrópole.

Apesar de ficar quase no exterior da cidade, a viagem para o Kartódromo vale completamente a pena, pois permite que os pilotos melhorem suas habilidades na pista, nas condições mais seguras disponíveis na cidade.

Finalmente, uma outra boa opção para sair e começar a noite em São Paulo, é o Teatro Santo Agostinho, que fica dentro do histórico bairro da Liberdade, e bem vizinho àquela que foi a primeira Avenida Paulista (agora Rua Castro Alves).

Esse teatro está localizado em um ponto muito acessível da cidade, e tem shows de Stand-Up comedy aos sábados à noite, além de oferecer bebidas e petiscos aos visitantes, fazendo uma boa escolha para desfrutar da vida noturna e do entretenimento da cidade.

A grande metrópole de São Paulo é a cidade mais populosa de todo e hemisfério sul do continente, e é classificada como uma cidade global alfa, devido à sua grande importância dentro da economia global. Com mais de 20 milhões de habitantes, é uma extensão territorial de mais de 1521 km², a metrópole paulista nunca dorme, e sempre tem uma boa oferta de entretenimento a cada noite.