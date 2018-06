De uns anos para cá pulularam pela capital paulista inúmeras barbearias no estilo retrô. Algumas com nome que remetem a 1932, outras com nome de cidade italiana e várias outras que em via de regras só são antigas na aparência, ou seja, são salões de cabeleireiros como qualquer outro da cidade, exceto pelo preço ˝gourmetizado˝.

Barbearia tradicional mesmo é um artigo em extinção. Podemos citar como exemplo o Salão Phidias na rua 24 de maio, a Barbearia do Sr. Luizinho da Vila Mariana e o Salão do Sr. Walter no Brás. E é deste último que vou falar.

O mais antigo e tradicional salão de barbeiro do Brás sempre foi um oásis do bom atendimento. A fama lendária do simpático Sr Walter Lopes chegou até a minha pessoa cerca de 20 anos atrás, quando minha mãe ao passar em frente da barbearia comigo me falou ˝Aqui foi onde seu avô cortou o cabelo por muitos anos.˝

Como meu avó faleceu em 1988, fiquei espantando com a longevidade do estabelecimento e decidi que um dia iria ali cortar o cabelo.

O tempo foi passando e apenas em 2009 fui ao salão pela primeira vez, na certeza de que mesmo o salão estando em pleno funcionamento o barbeiro não seria o mesmo que atendeu ao meu avô, décadas atrás.

Ledo engano, bastou 10 minutos de conversa para saber que foi o Sr. Walter que aparava os cabelos de meu antepassado. Durante a conversa, mostrei a foto de meu avô Antônio no celular e ele logo lembrou-se dele: ˝discutíamos muito sobre futebol˝ . Afinal, meu avô era torcedor fanático da Portuguesa e Walter, corintiano doente.

Walter é um barbeiro das antigas e de muita tradição. Seu ofício e seu salão foram herdados de seu saudoso pai, Serafim Augusto Lopes, que abriu o estabelecimento cerca de 8 décadas atrás.

Contando sua história, ele revela que começou a trabalhar como barbeiro ao lado de seu pai aos 15 anos de idade e que assumiriam a profissão e o salão de vez ao se casar. Desde 1960 atende seus clientes no mesmo local.

A paixão pelo Corinthians também passa por suas navalhas e tesouras. Entre seus clientes Walter já atendeu corintianos ilustres como o ex-presidente do clube, Wadih Helu e vários diretores e conselheiros. Já entre as figuras tradicionais do bairro citou Gustavo Bresser.

Seu salão é uma verdadeira viagem no tempo. Todo o mobiliário do salão está ali há décadas e foram comprados novos por ele e alguns ainda são do tempo de seu pai. As tradicionais cadeiras de barbeiro já foram alvos de tentativa de compra várias vezes.

O imóvel, do início do século 20, tem fachada simples adornada apelas sobre as portas de entrada com quatro pequenas reproduções da cruz de cristo.

Apesar da simplicidade a arquitetura é típica dos estabelecimentos mais antigos do Brás. A pintura sempre bem cuidada e contrasta com o imóvel vizinho, há décadas em situação de abandono. Imagino como seria lindo os dois preservados em conjunto.

Nos últimos anos não tenho encontrado mais o salão aberto e não consigo informações sobre Sr Walter. Me pergunto por onde esse adorável paulistano está, se goza de boa saúde, etc. Qualquer informação sobre ele será bem vinda.

Conhece algum salão de barbeiro antigo ? Escreva nos comentários.

Serviço:

Barbearia do Sr. Walter

Rua Rio Bonito, 604 – Brás