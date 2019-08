Muitas casas paulistanas desaparecem pela sede de terrenos da especulação imobiliária. Entretanto há outras que embora pareçam terem sido demolidas, seguem de pé mas escondidas de nossa vista.

É o caso desta casa do anúncio abaixo que curiosamente ainda existe, na Avenida Professor Alfonso Bovero:

Este anúncio veiculado em um jornal paulistano no ano de 1943 oferece um palacete de fino trato para interessados em morar na região do Sumaré. De acordo com a descrição trata-se de um imóvel construído em terreno de 15 por 40 metros com uma série de luxos, como gás encanado, aquecimento interno, aquário e um mirante. O preço ? A bagatela de 230.000 cruzeiros.

Quando me deparei com este anúncio, enviado pelo amigo Ralph Giesbrecht do excelente site Estações Ferroviárias, fiquei pensando qual e quando teria sido o fim deste belo sobrado. Mas eis que em uma análise do mapa fotográfico da região (Google Maps) foi possível constatar que o casarão ainda está por lá, vejam:

O casarão foi cercado por uma estrutura e deu abrigo a uma unidade do Colégio Global (a outra unidade fica um pouco adiante na mesma avenida) e área de fundo foi grande o suficiente para abrigar um ginásio esportivo. Observando bem as duas imagens acima (a da direita é 3D) é possível observar que a estrutura está lá, preservada ao menos no andar superior. Que achado!

Da rua a visão não é das mais bonitas e nem dá pistas do casarão que está lá atrás, escondido:

E se observarmos novamente o anúncio de 1943 e as fotografias áreas atuais temos também uma boa visão de como a região se transformou desde então. Uma São Paulo que não para nunca de crescer e se transformar.

Será que um dia esse casarão voltará a ser visto a partir do nível da rua ? Ou é sonhar demais ? Deixe um comentário.

Falando em casarão escondido, veja este localizado na Rua Capitão Macedo.