Se há um bairro paulistano intimamente ligado à colônia italiana é a Bela Vista, ou Bixiga como muitos gostam de chamar. Sabemos que outras localidades paulistanas, como o Brás, tem forte influência destes imigrantes, porém com os anos essa identidade reduziu-se muito.

Quando deixaram a lavoura do interior paulista em busca de outras atividades de trabalho na capital, os italianos encontraram no cenário e geografia da Bela Vista a localidade ideal para se estabelecerem.

Essa ocupação deu-se principalmente entre a última década do século 19 e a primeira do século 20, quando casas com inspiração as que eles encontravam na Itália começaram a ser construídas pelos chamados capo mastri*¹, que erguiam as casas apenas com base em seus conhecimentos, sem formação técnica específica.

Desta herança arquitetônica do bairro muita coisa se perdeu, mas ainda há muito o que se observar e admirar. Entre elas aquela que é considerada a casa mais antiga existente no bairro:

Construída em 1889, esta residência é tão antiga quanto a nossa república. Localizada nos números 231 e 237 da Rua São Domingos é um dos poucos exemplares remanescentes cuja construção é comprovadamente do século 19.

O que parece um único lar na verdade são dois. Algo muito comum em construções antigas, erguia-se um único sobrado para duas residências para que se otimizasse a ocupação do lote. Por isso as duas entradas distintas.

A casa do andar superior era costumeiramente ocupada pelo proprietário enquanto o piso térreo era destinado a locação ou para outros familiares. Na maioria das vezes a casa de cima era a melhor, com maior iluminação e ventilação mais eficiente.

Observá-la é um misto de alegria e tristeza. Esta dualidade no sentimento se deve especialmente pelo fato de tão antiga construção estar neste péssimo estado de conservação de sua fachada.

Tombada como patrimônio histórico paulistano, o imóvel sofre com anos e anos de poucos cuidados com sua manutenção. A pichação se espalha por toda a extensão da fachada, há pontos do reboco que caíram e algumas partes da pintura, que parece ser um tanto quanto antiga, já descascou.

Apesar disso a residência mantém preservados, mesmo que a duras penas, todos os elementos originais de sua fachada, tais como o gradil nos arcos sobre as portas (onde pode ser encontrado a data de construção), as portas de madeira, as janelas tanto do andar superior como do inferior e o elegante beiral de ferro da sacada ao centro da edificação.

Esta preciosidade do bairro do Bixiga precisa ser restaurada, trata-se da história viva do bairro e um remanescente de uma época importante da formação não só daquela região mas de toda São Paulo.

Imóveis tombados de uma parte da região central paulistana conta com a isenção de IPTU, porém isso não basta. É necessário uma política moderna e eficiente de incentivos para aqueles que desejam restauram e preservar seus imóveis ou para aqueles que desejam patrocinar a iniciativa.

É sabido que a Lei Rouanet está ai para isso, mas muitas vezes os custos para a recuperação de uma fachada como esta são pequenos e poderiam ser repassados por construtoras que erguem edifícios na região, como uma espécie de fundo para a valorização do bairro. Ganharia o empreendimento novo com um bairro mais bonito e também a municipalidade.

Veja mais fotos do imóvel (clique na foto para ampliar):

CURIOSIDADE:

Na fotografia abaixo, de 1981, o sobrado já não estava nas melhores condições de preservação. Entretanto apresentava-se melhor do que atualmente.

NOTA:

*1 – Capo mastri eram mestres de obras 100% italianos cujo trabalho foi bastante importante na urbanização paulistana, especialmente entre 1890 e as primeiras décadas do século 20. Boa parte das residências construídas em bairros como Mooca, Brás e Bela Vista foram realizadas por eles. Estima-se que cerca de 3/4 dos pedreiros da época também eram de origem italiana.

