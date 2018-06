Você tem alguma xícara antiga em casa? Pode ser uma de café ou chá que provavelmente pertenceu a algum parente e que agora decora seu armário. Procurou saber a procedência da peça? Pois bem, possivelmente é da marca Pozzani.

Para entender a história da empresa, vamos voltar ao ano de 1913 quando foi fundada a Cerâmica Santa Josefina na cidade de Jundiaí. A empresa produzia louças domésticas e foi adquirida pelo italiano Francisco Pozzani em 1934.

Assim que adquiriu a Santa Josefina, Francisco Pozzani mudou o nome da empresa, mas não para Pozzani, marca que conhecemos hoje e sim para Cerâmica Carlos Gomes já que era o mesmo nome do endereço da fábrica.

A princípio a produção da Cerâmica Carlos Gomes consistia basicamente em velas para filtros de cerâmica. A ideia de produzir velas nasceu com a necessidade de arranjar água filtrada, pois o saneamento básico paulista ainda não era dos melhores e muitas pessoas acabavam contraindo tifo, o que ocorreu inclusive com um dos filhos de Francisco Pozzani.

Naquela época, os filtros eram importados, caros e consequentemente não era toda família que tinha condições de adquirir um. A partir do momento que filtros e velas são fabricados no Brasil, barateia-se o custo e mais pessoas passar a ter acesso à água filtrada ficando livro sem receio de beber e consumir.

Já no final da década de 30 a Cerâmica Carlos Gomes – futura Pozzani começou a produzir cerâmicas domésticas como jogos de café e chá, bules e sopeiras.

Não encontrei o ano da mudança do nome Carlos Gomes para Pozzani. O fato é que a empresa cresceu e passou a deter um dos mais amplos e variados catálogos de refratários, bules, xícaras de café e chá, canecas, açucareiros, leiteiras e filtros. Rapidamente a marca caiu no gosto dos consumidores brasileiros.

Seguindo o sucesso dos filtros de cerâmica e acompanhando a evolução dos modos e costumes da dona de casa, a Pozzani na década de 50 lançou o Decloragua, filtro que seria ligado diretamente ao cano de água da parede.

Publicidades diversas dos filtros Pozzani em jornais (clique para ampliar):

As peças da Pozzani chegaram a ser exportadas para alguns países da América do Sul como Argentina e Uruguai sempre ostentando a cidade de Jundiaí no fundo dos refratários. Com o passar dos anos Jundiaí foi sendo substituída pelo termo “Made in Brazil”.

A Pozzani chegou a ter em torno de 1000 funcionários e consequentemente movimentou a economia de Jundiaí durante anos. Infelizmente em meados da década de 90 a empresa começou a passar por dificuldades financeiras e o quadro de funcionários foi caindo gradativamente.

Naquele que foi seu último suspiro de sobrevivência a Pozzani, em 2003, até então era uma empresa familiar, foi vendida para um grupo de investidores e passou a se chamar IBAC – Indústria Brasileira de Artefatos Cerâmicos.

Infelizmente a empresa não durou muito após sua venda. Depois de quase 80 anos de funcionamento a Pozzani encerrou suas atividades.

O que vemos hoje é um total desrespeito a memória industrial de Jundiaí. O que resta da empresa está indo embora aos poucos e sem perspectiva de volta. No lado trabalhista a Cerâmica Pozzani simplesmente baixou as portas decretando falência, sem pagar os direitos trabalhistas de seus funcionários¹.

O que resta é lamentar ao ver a antiga cerâmica. A empresa que levou o nome de Jundiaí para os lares brasileiros e estrangeiros está abandonada e deteriorando-se a cada dia que passa

O que ainda resiste dos tempos áureos é a caixa d’água que ostenta o seu nome Pozzani para os quatro cantos da cidade.

Nota:

¹ – São Paulo Antiga entrou em contato com o advogado que representa (ou representou) os trabalhadores da Pozzani, porém não obtivemos retorno.

Galeria – Conheça alguns dos produtos da Pozzani (clique na foto para ampliar):

Curiosidades:

A maioria dos conjuntos da Pozzani levava nomes de mulheres como Rosicler, Simone, Violeta, Rosana, Roseli e Acácia.

Meados dos anos 2000 a empresa criou o Instituto Pozzani Arte em Porcelana onde ministrava cursos de pintura em porcelana para várias cidades e estados.

Pozzani possuía uma linha 0800 para atender seus clientes. O número era 0800-119229. Ligue para ouvir a mensagem.

Agradecimentos: