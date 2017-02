Quando andamos pelo centro de São Paulo e precisamos atravessar o centro velho para o centro novo, temos uma série de opções para fazê-lo. Seja pelo Viaduto do Chá, Viaduto Santa Ifigênia ou mesmo pelo boulevard do Vale do Anhangabau, as opções são muitas. Porém até o final do século 19 a travessia era bastante complicada.

A situação até que melhorou um pouco com a construção do Viaduto do Chá, aberto em 1892, mas para quem estava lá pelos lados do Mosteiro de São Bento e queria ir até a Igreja de Santa Ifigênia, por exemplo, tinha que caminhar muito para se deslocar.

O mapa abaixo, de 1895, mostra bem esta situação. O ponto 1 é o Mosteiro de São Bento, enquanto o 2 a igreja de Santa Ifigênia. Era preciso ir até o Viaduto do Chá, observe:

Fazia-se necessário a construção de um outro viaduto para melhorar ainda mais o acesso aos dois lados do centro de São Paulo. E esse novo empreendimento viria a ser o Viaduto Santa Ifigênia.

A discussão sobre este novo elo entre os Largos São Bento e Santa Ifigênia começou ainda no século 19, em 1890, quando o Viaduto do Chá ainda estava sendo construído. A obra parecia que ia sair do papel já em 1893, ano em que a Câmara Municipal autorizou a desapropriação dos terrenos que pertenciam ao Mosteiro de São Bento e a Cia Paulista de Vias Férreas e Fluviais.

Para que o viaduto observado na foto acima saísse finalmente do papel, muitas acaloradas discussões na Câmara Municipal iriam acontecer. A obra foi pauta de debate por vários anos, com destaque em 1904, 1906 e 1908. Foi neste último ano quefinalmente o Viaduto Santa Ifigênia começaria a ser realidade.

Com a obra aprovada, cinco empresas tiveram seus projetos aprovados em concorrência pública, a saber: Giulio Micheli, Bromberg Haecker & Cia, Schmidt & Trost, Cia Mecânica Importadora, e Lion & Cia. Venceu a disputada concorrência a firma de Giulio Micheli.

E assim em 1910, vinte anos depois da primeira discussão favorável a obra, a construção do Viaduto Santa Ifigênia saia do papel. E, como mostra a foto abaixo, não seria nada fácil erguer o viaduto, sobretudo devido a grande quantidade de imóveis entre os dois pontos que seriam ligados e que teriam de ser desapropriados e demolidos.

Todo o material utilizado na estrutura do novo viaduto veio da Bélgica. O material todo, cerca de 1100 toneladas de estruturas metálicas, desembarcaram no Porto de Santos e partiram para a capital através da linha férrea. Já a montagem foi realizada pela empresa Lidgerwood Manufacturing Company Limited, sob a direção do engenheiro Giuseppe Chiappori, que era sócio de Giulio Micheli, enquanto a execução das fundações ficou a cargo do mestre de obras e carpinteiro alemão Johann Grundt.

Previsto para ser concluído em 1912, o Viaduto Santa Ifigênia acabou levando um ano a mais que o previsto para ter sua construção acabada. A grande ausência de mão de obra especializada e a demora em concluir as desapropriações foram os grandes responsáveis pelo atraso.

Atualmente quando uma obra sai do papel temos ampla documentação fotográfica. Mas como eram registrados esses grandes empreendimentos no passado ?

O viaduto Santa Ifigênia foi a primeira grande obra viária paulistana amplamente documentada através da fotografia. Ainda era bastante caro fotografar, mas a municipalidade optou por documentar sua construção, cujas imagens são pouco conhecidas pelos paulistanos.

Neste aniversário de 463 anos de São Paulo, trazemos para nosso leitor o álbum de fotos da construção do Viaduto Santa Ifigênia. São dezenas de imagens que mostram o grande esforço que foi erguer esse gigante de aço no coração de nossa cidade.

Todas as imagens foram realizadas durante os anos de 1910 e 1911 pelo fotógrafo F.Manuel.

GALERIA:

Algumas coisas importantes podem ser observadas nas fotografias mostradas na galeria. A primeira delas é a existência ainda, no centro da cidade, de um grande número de construções coloniais. Esse cenário urbano seria drasticamente modificado nos anos posteriores a inauguração do viaduto. O cenário tranquilo do centro paulistano de 1910 e 1911 também é algo digno de nota.

O viaduto Santa Ifigênia foi inaugurado em 26 de julho de 1913 pelo então prefeito de São Paulo Raimundo Duprat, também conhecido como Barão de Duprat.