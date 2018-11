Continuando a série de artigos que prometi sobre a querida Vila Esperança, irei abordar um imóvel que desde minha tenra idade desperta a minha curiosidade e está na Rua Evans.

Essa importante rua da mais esperançosa das vilas paulistanas liga a parte alta do bairro, compreendida principalmente pela Avenida Amador Bueno da Veiga até a parte mais baixa do bairro, onde está a junção das ruas Dr. Heládio e Alvinópolis.

Trafego por essa rua desde que me dou por gente e ela sempre foi caminho do meu ônibus de casa para o colégio, no caso o São José de Vila Matilde. Além disso ela era sempre caminho pro meu pai passar de carro, algo que acostumei a fazer e faço até hoje (um pouco menos agora que não moro mais nas imediações).

É já na parte baixa da rua que está um imóvel que sempre me intrigou e que desde criança acostumei a chama-lo de: A mansão inacabada da Rua Evans.

Localizado na esquina com a Rua Dezenove de Maio, trata-se de uma enorme construção que ao menos desde a primeira metade da década de 1980 está na mesma situação, inacabada.

A mansão – se assim podemos dizer – parecia que quando pronta se transformaria na mais suntuosa construção de toda Vila Esperança e arredores. Entretanto por algum motivo ela jamais foi concluída.

Quando criança tinha alguns colegas de escola que moravam perto, na Rua Otília, e morríamos de medo de andar na calçada dessa casa pois acreditávamos que ela deveria ser mal assombrada ou algo do gênero. No entanto conforme fui crescendo a percepção que passei a ter é que algo mais real possa ter acontecido.

Teria seu proprietário falido ? Será que perdeu o emprego e não teve mais dinheiro para concluir ? O arquiteto fugiu e levou a planta consigo ? Desde que vi essa mansão pela primeira vez e até hoje perguntas como essa me passam pela cabeça, mas jamais encontrei alguma resposta.

De qualquer maneira, seja lá qual for o motivo que fez com que esta verdadeira mansão jamais fosse concluída, é inegável que seu idealizador sonhou alto ao decidir construí-la nesses padrões completamente acima dos estabelecidos neste bairro.

Mesmo não concluída a casa tem sua elegância. O gradil baixo junto a calçada deixa o imóvel bem visível a todos que por ali passam. Na entrada do imóvel seis longas colunas dão a sustentação a uma sacada ousada que segue o andar superior do imóvel tanto na sua porção fronta quanto em suas laterais.

Ainda no piso térreo uma porta dupla de ferro serve de entrada principal para a residência. Sobre ela três grandes janelas idênticas denunciam o pé direito alto do que provavelmente são a sala de estar e de jantar.

No andar superior dois quartos bem grandes e bem iluminados por janelas grandes (na verdade em cada quarto são três janelas em tamanho padrão dispostas juntas), além de cada quarto possuir uma porta pra sacada, que sem gradil ou balaústres torna-se perigosa. A casa ainda tem uma edícula bem grande no fundo do terreno e também uma ampla garagem cujo acesso se dá pela rua ao lado.

Será que um dia saberemos a história detalhada dessa casa ? E será que ainda existem planos de concluir a propriedade ? Ao todo são mais de três décadas sem mudanças.

Caso você tenha alguma informação que possa complementar esse artigo entre em contato conosco!

Veja mais fotos (clique para ampliar):