A Mercearia – um estabelecimento em extinção

Existe uma hashtag bastante utilizada nas redes sociais conhecida como #tbt, ou throwback thursday, algo mais ou menos como quinta-feira do regresso (no tempo) em português. Nessa data pessoas e empresas publicam em suas contas fotografias ou links que remetem a alguma coisa no passado com bastante relevância em suas vidas.

E foi essa hashtag bastante popular que me inspirou a escrever este texto sobre as cada vez mais raras mercearias em São Paulo.

A foto acima, de 1985, mostra a mercearia que pertenceu a meu saudoso pai durante alguns anos da década de 1980. Oriundo do setor de vendas de café, meu pai ao sair da empresa que trabalhava optou por trabalhar dali por diante como comerciante. E foi assim até falecer em 1992 aos 49 anos de idade.

Antes da mercearia, meu pai já havia tentado a sorte em uma padaria no bairro do Limão. Apesar de bem sucedida, a distância entre nossa casa e o estabelecimento era um problema (morávamos em São Miguel Paulista). Não sobrava tempo livre para nada.

Foi essa situação que levou meu pai a vender sua parte na sociedade da padaria para poder abrir uma pequena mercearia no bairro de Vila Matilde, zona leste de São Paulo. A localidade era perfeita para tudo em nossa vida: era no bairro do meu colégio, a Escola São José de Vila Matilde, perto da casa da minha avó Alzira, na Vila Granada, e não muito longe de nossa casa. Foi perfeito!

A mercearia logo agradou no bairro e tornou-se muito próspera, estando sempre abarrotada de produtos e com uma freguesia boa e fiel. Naquela época o hipermercado mais próximo era o extinto Paes Mendonça na Marginal Tietê e não haviam supermercados ao redor.

Ali meus pais vendiam de tudo: vassouras, produtos de limpeza, itens de higiene, lâmpadas, alimentos, doces, massas, sacolas, alguns tipos de legumes, frios, além de pão e leite (longa vida e saquinhos B e C).

Tinha uma boa gama também de produtos à granel, como feijão, milho de pipoca, alguns farináceos, café e até óleo de soja. De todos esses produtos os mais fascinantes para mim eram justamente estes dois últimos. Era muito legal ver a máquina de moer café na hora (similar a da foto ao lado), que fazia moagem diretamente em pacotes de 1/4 (250 gramas) ou 1/2 (500 gramas), com o cheiro inebriante do café espalhando-se pelo estabelecimento. Já o óleo por sua vez, era bem curioso pois vinha em tambores enormes e eram envasados na hora em vasilhames trazidos pelos próprios fregueses.

A mercearia tinha também uma outra porta que não aparece na foto que abre este artigo, onde era um pequeno boteco de bairro, com as pingas e salgados típicos dos bares de bairro (ovo colorido, sardinha enrolada e bolovo).

Meus pais venderam o estabelecimento em 1986, quando decidiram mudar para outro ramo de comércio desta vez do lado de nossa casa lá em São Miguel. A razão era ir para um negócio maior e mais próspero e mais perto de casa, já que meu pai começou a ficar muito doente devido aos anos de tabagista inveterado. Agora era uma granja e abatedouro.

Enquanto esse novo negócio é papo para, quem sabe, um outro #tbt, vamos voltar ao assunto em foco aqui.

Bastante presentes em São Paulo ao menos até o final da década de 1990, as mercearias de bairro estão morrendo e desaparecendo muito rapidamente em nossa cidade. Elas ainda existem, é verdade, mas são cada vez mais raras e mais distantes da região central e de áreas mais nobres.

São substituídas cada vez mais por pequenos mercados de grandes redes, como os Mini Mercados Extra ou seus concorrentes de redes como Dia ou Carrefour. Gigantes e com o apoio de toda uma logística de seus grupos empresariais, elas simplesmente estão varrendo do mapa as pequenas mercearias e mercadinhos, bem como as grandes redes de farmácia estão dizimando as simpáticas farmácias de bairro.

Nos Estados Unidos regulamentos municipais protegem os pequenos estabelecimentos similares às nossas mercearias. Quem vai a Nova Iorque, por exemplo, não vai encontrar um hipermercado na Times Square, porém encontrará o que precisa em uma das várias Groceries Stores espalhadas por toda a Big Apple.

Ao contrário das mercearias americanas, as chamadas Groceries Stores, grandes supermercados ou hipermercados em plena região central são grandes agentes complicadores de trânsito e não pagam nenhuma compensação por isso. É o poder das grandes redes sufocando e dificultando a vida de todos os paulistanos.

Será que estamos no caminho certo e eles no caminho errado ? Custo a acreditar.