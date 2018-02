A tecnologia e o futuro das cidades

Em um artigo anterior aqui no blog, falamos de profissões antigas, como o limpa trilhos, o vendedor ambulante ou o vendedor de loteria. A evolução da tecnologia veio limitar ou terminar totalmente com suas possibilidades. O mesmo acontece com a forma como vivemos nossas cidades: as casas em que vivemos, a forma como nos deslocamos, etc. Uma vez que a tecnologia não para de evoluir, podemos esperar continuar assistindo a grandes mudanças no jeito como vemos São Paulo.

O fim das profissões antigas

A tecnologia faz com que antigas profissões não sejam mais necessárias. O vendedor de loteria, em nossos dias, não consegue competir contra a Mega Sena Online. O fato de todo o mundo ter meio de transporte e ter lojinha em todo o lado também acabou tirando o negócio do vendedor ambulante. Mas, ao mesmo tempo, veio criar profissões novas, como aquelas ligadas ao uso da tecnologia.

Afinal, essas profissões antigas também tinham nascido, muitas vezes, da evolução tecnológica e social. Antes da invenção das loterias, não precisava vendedor ambulante. E antes da invenção do bonde, também não precisava de limpa trilhos.

A tecnologia: revirando profissões e também as cidades

Nosso problema, muitas vezes, é a natural falta de imaginação do cidadão comum, que está mais treinado para construir um mundinho familiar – sua casa, sua família, seu trabalho, sua cidade e até seu país – e não aceita facilmente a mudança. Mas basta olhar um pouquinho para a História para entender que a vida é mudança.

Basta pensar em nossa cidade. A tecnologia permitiu a construção do viaduto do Chá e isso significou uma pequena revolução na forma como os paulistanos viram sua cidade. Depois, a aplicação das tecnologias de construção permitiu a Sao Paulo crescer na vertical, e o século significou uma nova forma de pensar a forma como se vive e como se trabalha.

Podemos esperar, sim, meios de transporte coletivos mais inteligentes, menos poluentes e que permitam a todo o mundo se deslocar mais rápido. Isso pode significar mais transporte público, carros autônomos elétricos, mais bicicletas ou uma mistura de tudo isso. Outra possibilidade é a adoção do “telhado jardim” japonês, que não só deixa a cidade mais verde como até permite baixar a temperatura.

E se toda a área de um prédio permitisse a coleta de energia solar? O que faria isso pela eficiência energética de uma metrópole como São Paulo?

Se prepare, pois as próximas décadas prometem ser surpreendentes.

Curiosidade: Quer saber se sua profissão corre algum risco de extinção num futuro próximo ? O site ˝Will robots take my job˝ dá uma noção de sua carreira em relação ao que vem por ai.

Curiosidade 2: Em 1924 imaginava-se a construção de robôs para executar no futuro o serviço policial. Felizmente o conceito apresentado só ficou na teoria e no cinema, com o Robocop (ao menos por enquanto, não é mesmo ?).