São Paulo Antiga adquire acervo do Clube Paulistano de Tiro

Fechado há 8 anos o Clube Paulistano de Tiro (ao pombo) foi uma das mais importantes instituições brasileiras na prática de tiro esportivo.

Entidade criada na década de 1930, desde 1939 era localizada em uma área cedida pelo Estado de São Paulo junto ao Horto Florestal. Depois de sete décadas ocupando o local o clube foi obrigado a deixar o espaço atendendo a uma determinação do governo paulista.

O clube foi a principal instituição destinada ao tiro esportivo em São Paulo e era frequentado por inúmeras autoridades paulistas e paulistanas, além de um público bastante amplo. Seu espaço também era utilizado para treinamento de militares e de atletas para torneios no Brasil e no exterior.

Depois que o clube encerrou as atividades seu acervo ficou guardado e indisponível, sendo colocado à venda recentemente por um dos antigos membros do clube em uma casa de leilões.

O São Paulo Antiga adquiriu todo o acervo fotográfico, que está passando por higienização e catalogação e será disponibilizado para consulta e pesquisa a partir de fevereiro de 2019. As imagens mostram as atividades do clube, os associados e torneios, além de figuras públicas como o ex-governador de São Paulo Adhemar de Barros.

MOBILIÁRIO DO CLUBE TAMBÉM FOI ADQUIRIDO:

Um conjunto de sala que pertenceu ao Clube Paulistano de Tiro e ficava na recepção de sua sede também foi adquirido juntamente com o arquivo fotográfico. Produzidos na década de 50, o conjunto de um sofá e duas poltronas será disposto na futura sede do São Paulo Antiga no Brás. O mobiliário terá identificação referente a sua procedência.

ACERVO DO SÃO PAULO ANTIGA ESTARÁ DISPONÍVEL EM 2019:

No ano de 2019, quando o São Paulo Antiga celebrará 10 anos de atividades, todo o acervo da entidade será disponibilizado para consulta e pesquisa.

São milhares de fotografias em papel fotográfico, slides e negativos, documentos raros da história de São Paulo e do Brasil, mapas, hemeroteca, além de extensa biblioteca especializada em história paulista e o Acervo Criminal Milton Bednarski adquiridos em todos estes anos.

A futura sede localizada no Belenzinho começa suas obras em janeiro, devendo ficar pronta em abril. Você pode colaborar com as obras através de donativos.