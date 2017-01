São Paulo Antiga adquire acervo do Dr. Milton Bednarski

Um dos mais importantes acervos criminais do Brasil e de São Paulo agora está com o São Paulo Antiga.

O acervo que pertenceu ao Dr. Milton Bednarski, famoso policial e advogado paulistano e profundo estudioso e pesquisador dos crimes que abalaram São Paulo, é riquíssimo e conhecido pelos minuciosos detalhes de investigações que marcaram a história de nossa cidade.

Morto em agosto de 2016, Bednarski foi além de amigo um grande colaborador do São Paulo Antiga. Graças a ele foi possível publicar aqui histórias como a tragédia do Cine Oberdan e o Crime do Poço, entre tantos outros.

O acervo recém adquirido está passando por um minucioso serviço de catalogação e higienização e deverá ser disponibilizado para pesquisa até janeiro de 2018. A ideia é digitalizar todo o acervo para que possa ser consultado online.

O São Paulo Antiga irá iniciar em breve uma campanha de crowdfunding para tornar possível a digitalização de todo o material.

Entre os materiais adquiridos estão acervos como o Crime da Mala, Crime do Ibirapuera, Crime de Alphaville, todo o histórico de Gino Meneghetti, os arquivos de Josef Mengele e o acervo de crimes sexuais que outrora pertenceram a Guido Fonseca.