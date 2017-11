Acervo é a nova seção do São Paulo Antiga

Nesta nova seção aqui do São Paulo Antiga estaremos mostrando um pouco de nosso acervo. São materiais de diversas áreas da história, pesquisa e iconografia não apenas ligada a São Paulo mas de todo o Brasil e exterior também.

Para iniciar, apresentamos aqui as fotos inéditas e raras da Quinta Divisão Panzer ˝Wiking˝ do exército alemão, na II Segunda Guerra Mundial.

O acervo do São Paulo Antiga está em constante crescimento e conta atualmente com mais de 7000 slides e negativos, centenas de livros raros de história de São Paulo e do Brasil, documentos raros (muitos deles nunca publicados na internet), mapas, plantas baixas, revistas e muitas curiosidades. Além disso temos um grande acervo de crimes e criminosos da história de São Paulo e do Brasil, oriunda da coleção particular do Advogado Dr. Milton Bednarski, que adquirimos em 2016.

Todo este acervo poderá ser disponibilizado um dia para estudantes, curiosos e pesquisadores. Para isso precisamos de sua colaboração para que possamos abrir uma sede própria.

