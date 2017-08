Deputado altera nome do Túnel da Mata Fria

Vivemos tempos de estabilidade política e econômica e na Câmara dos Deputados parece que tudo está tranquilo e sem muito com o que se preocupar. Pelo menos é essa a impressão que dá quando vemos que um deputado resolve alterar o nome histórico de um logradouro público para dar nome de alguma pessoa. A vítima desta vez é o Túnel da Mata Fria, em Mairiporã.

E o autor dessa ideia “genial” é o deputado federal Major Olímpio (PDT). Através do PL 1860/2015, o deputado solicitou a mudança do nome do túnel de Mata Fria para Salatiel Pereira do Valle.

A alteração mostra a profunda falta de conhecimento histórico do proponente em relação a história não apenas da Cantareira, quando da própria história do Brasil.

Apesar da simplicidade do nome “Mata Fria” ele carrega consigo um importante significado histórico. E, caso o ilustre deputado não conheça, vamos aqui explicar:

As terras da região denominada como Mata Fria foram deixadas em testamento aos negros forros por Maria Felizarda de Jesus em 1866, o que ocasionou a criação de um quilombo. O recorte abaixo, do Correio Paulistano, é de 1910 e mostra que o nome “Matta Fria”, como era chamado à época, era já largamente utilizado há mais de um século atrás.

A nova denominação não passa apenas por cima da história do município de Mairiporã, mas é uma maneira de também apagar a relação dos negros com a região. O deputado Major Olímpio parece ter feito o projeto de lei no afã de agradar aos membros da Igreja Batista de Mairiporã, esquecendo-se que o bem público não é de alguns, mas de todos.

Partindo do princípio que fosse aceitável a mudança de nome do Túnel da Mata Fria para outra denominação, o correto seria chama-lo então para Amaro Bento Luiz, que foi o líder do quilombo da Mata Fria na primeira década do século 20 e cuja família ainda possui muitos descendentes quilombolas residentes no local.

A mudança sem base histórica e repentina pegou muitos moradores da cidade de Mairiporã de surpresa. Para muitos deles o novo nome não irá vingar, tendo em vista que o nome Mata Fria é antigo, popular e conhecido por todos, tanto por quem é da própria cidade, quanto das muitas pessoas que transitam por ali diariamente.

O São Paulo Antiga não é contrário a uma homenagem Salatiel Pereira do Valle. Porém somos intransigentemente contrários a retirada de um nome para se homenagear a outro. Há muitas praças e ruas em Mairiporã que precisam de um nome e poderiam receber esta homenagem.

Modificar nome de rua a seu bel-prazer, trata-se um hábito atrasado de nossos políticos que vem destruindo o nome original de logradouros há mais de um século. Mania essa que começou em 1889, quando pouco depois da Proclamação da República inúmeras ruas e praças de São Paulo tiveram os nomes ligados ao império alterados.

Se você também acha que o nome não deve ser alterado, pedimos a gentileza de colaborar com os moradores de Mairiporã contrários a esta ideia e assinar esta petição pública:

O deputado federal Major Olímpio é conhecido por fazer parte da “Bancada da Bala” da Câmara dos Deputados. Para enviar sua mensagem diretamente ao gabinete do parlamentar o e-mail é: dep.majorolimpio@camara.leg.br

