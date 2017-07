Instituto Disciplinar (ou FEBEM – Belenzinho)

A conhecida e polêmica unidade da FEBEM do bairro do Belenzinho (já extinta),na zona leste de São Paulo, é uma construção do início do século XX. No passado foi conhecido como Instituto Disciplinar. Ali abrigou-se o Reformatório das Meninas na década de 1930 e após o incêndio ocorrido em 1990, passou por uma grande reforma, mantendo as características originais, mesclando a antiga alvenaria com a contemporânea.

Por anos esteve em péssimo estado de conservação, servindo de abrigo para usuários de drogas, moradores em situação de rua e funcionando como uma espécie de âncora para degradação da região.

Em 2012, depois de mais de uma década de descaso e abandono, o local foi entregue a população reformado, passando então a abrigar a Fábrica de Cultura Belém:

Apesar de entregue pelo Governo do Estado de São Paulo como restauro, nossa reportagem ao visitar o local optou por chamar da reforma. Muitas das características originais da construção desapareceram e a qualidade do serviço para nosso critério de avaliação é, no mínimo, questionável.

Apesar disso o local vem funcionando a todo vapor, com uma série de serviços culturais disponíveis ao cidadão, entre eles a operação de um teatro com capacidade para 277 pessoas.

Veja mais fotos do local (clique para ampliar):

Como recordar é sempre importante, deixamos abaixo uma galeria com fotografias do edifício da antiga FEBEM antes de passar pela reforma. Confira a galeria: