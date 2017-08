Antiga Repartição de Água e Esgotos

A Avenida Cásper Líbero, que liga o Largo Santa Ifigênia à Estação da luz, é uma via bastante peculiar do centro paulistano. Um dos motivos é a mudança de nome – em duas etapas – até ter este nome por completo.

Inicialmente a via chamava-se rua da Conceição, e teve este nome por décadas até ser alterada para avenida e ser divida em duas: permanecia como Avenida Conceição o trecho que ia da rua Mauá até a Avenida Senador Queirós e dali por diante, até o Largo Santa Ifigênia, passava-se a chamar-se Cásper Líbero.

A mudança foi uma maneira de homenagear a célebre figura de Cásper Líbero renomado jornalista paulista, que em 1918 tornou-se proprietário do vespertino A Gazeta e posteriormente transformou-o em grande complexo de comunicações. Além disso Líbero atuou de forma marcante durante a Revolução de 1932, tendo sido um de seus líderes. Ele viria a falecer no ano de 1943 em um acidente aéreo.

Posteriormente, em meados da década de 1960, a via seria renomeada por completo, passando a ser de ponta a ponta conhecida por Avenida Cásper Líbero.

E o imóvel que mostraremos aqui neste artigo está localizado no número 605, já bem próximo da rua Mauá:

Construído nos primeiros anos do século 20 e tombado como patrimônio histórico paulistano – apesar das profundas alterações do nível térreo onde as portas originais foram suprimidas para dar lugar a três portas comerciais – esse edifício é uma das preciosidades desta via.

Até alguns anos atrás a riqueza desta fachada ficava escondida pela publicidade da loja. Entretanto, graças a Lei Cidade Limpa, a beleza que não aparecia ressurgiu.

Apesar da dificuldade de fotografar a piso superior devido a um poste de energia e um transformador nele instalado, é possível notar o Brasão de Armas da República:

O local foi uma repartição pública, fato. Mas com as constantes mudanças de nome e numeração da via ficou muito difícil descobrir o que funcionou ali. Porém, graças a um mapa de 1913 de nosso acervo foi possível identificar o que era: Departamento de Água e Esgotos (ou Repartição de Agua e Exgottos na grafia da época).

Abaixo, uma fração do mapa identificando exatamente o local:

Além de ser muito interessante a descoberta, também deixa claro o quanto a mudança de nomes logradouros – mesmo quando bem intencionada – pode ser danosa a história de um município. Os traços históricos ou mesmo apenas documentais podem vir a desaparecer por completo.