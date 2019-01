Antigo Cotonifício Paulista começa a ser demolido

Recebemos da leitora Rita Azevedo, moradora do bairro do Belenzinho, uma péssima notícia: o antigo imóvel que por décadas abrigou o Cotonifício Paulista começou a ser demolido.

De acordo com as informações recebidas via WhatsApp, a antiga fábrica estava ocupada até a primeira quinzena de dezembro. Após a remoção das pessoas que lá estavam vivendo o imóvel foi lacrado, com paredes de blocos em suas entradas.

A demolição foi iniciada neste final de semana (26 e 27 de janeiro) e já está bem adiantada.

Construído em 1921, o Cotonifício Paulista foi uma das importantes indústrias das região do Belenzinho e fazia parte do grupo de empresas pertecentes ao então industrial João Baptista Scuracchio. A história do Cotonifício bem como uma pequena biografia do empresário já foi publicada aqui no São Paulo Antiga. Clique aqui para ler.

De acordo com nossa investigação havia um estudo de tombamento para o imóvel (link PDF).

Abaixo, uma fotografia da fábrica antes de ser demolida: