Quando lembramos de vilas charmosas paulistanas, costumamos lembrar sempre das mais conhecidas, como a Vila Economizadora ou mesmo a aprazível Vila Maria Zélia. Porém, a cidade de São Paulo é repleta de vilas espalhadas por todas as suas regiões, erguidas com os mais diferentes estilos e pelos mais distintos propósitos.

Muitas delas foram erguidas para serem vilas operárias, criadas por empresários que queriam dar aos seus funcionários acomodações dignas e preferencialmente próximas aos seus locais de trabalho. Foi o caso singular de Jorge Street, que ergueu no Belenzinho a famosa Vila Maria Zélia.

E é localizada poucos quarteirões desta famosa vila, uma outra bem pouco conhecida mas que é igualmente bela e charmosa, mas com um nome um tanto diferente: Apartamentos Bernardini.

Localizada na rua Valdemar Dória, no Belenzinho, os Apartamentos Bernardini foram no passado uma espécie de vila operária ocupada principalmente por funcionários da Bernardini S/A Indústria e Comércio, tradicional empresa paulistana, fundada em 1912 e que inicialmente dedicava-se a produção de cofres e móveis de aço.

A empresa, desde sua fundação foi um dos orgulhos da indústria paulista. Seus móveis eram sinônimos de durabilidade e seus cofres sinônimos de segurança e confiabilidade. Não demoraria muito para a empresa expandir seus domínios para outra área a qual se destacaria: a militar.

A Bernardini iria também se destacar produzindo equipamentos militares já em meados dos anos 1950. Com a entrada na linha bélica a empresa cresceria ainda mais, ao ponto de em meados dos anos 1980 a produção deste segmento chegar a responder a 70% do faturamento da empresa, localizada no Ipiranga. Entre seus principais armamentos produzidos destacaram-se o AM-IV (veículo) e o MB-3 Tamoyo (tanque de combate), além da versão brasileira do canhão DEFA-554.

Voltando a vila, praticamente nenhuma documentação histórica é encontrada sobre ela. A única referência que ainda existe a antiga Bernardini é o nome, que resiste em uma placa de ferro localizada em uma das paredes da vila. Os moradores hoje são em boa parte imigrantes sul-americanos. Os poucos que aceitaram conversar com a reportagem não sabiam dizer se a vila ainda pertence aos Bernardini ou se foi vendida a outros. Todos ali, na parte dos fundos, são inquilinos.

A vila é composta de pequenos sobrados dispostos em um pequeno largo. À frente, na rua Valdemar Dória, encontramos geminados à vila quatro sobrados em art-decó que parecem ter pertencido ao complexo habitacional. A vila, é um resquício do passado paulistano que ainda sobrevive, junto com outras vilas ali no bairro do Belenzinho.

Impossível não se apaixonar pela vila e pelos seus pequenos sobrados. Na foto anterior, com funcionários da empresa, o terceiro da esquerda para a direita é meu avô materno Antonio Maria das Dores, que era perito em cofres da Bernardini.

Confira fotos dos Apartamentos Bernardini (clique na miniatura para ampliar):

Saiba mais:

Conheça a região através do mapa:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior