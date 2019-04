Pobre cidade de Guarulhos, de longe um dos municípios mais mal tratados pelo poder público de toda a grande São Paulo.

Uma das maiores cidades do Estado e uma das que mais arrecada impostos e tributos, seja com seu grande número de transportadoras e fábricas ou com o gigante Aeroporto Internacional de São Paulo mas disparado uma das que menos reflete seus ganhos no bem estar de seus cidadãos.

A cidade tem ruas muito esburacadas, avenidas escuras à noite – com problemas na iluminação – e muito descaso com o patrimônio arquitetônico local, o pouco que ainda resiste.

O curioso é que Guarulhos, depois da capital e de Barueri, é a cidade com o maior número de hotéis de médio e alto padrão da Grande São Paulo, mas tem zero de turismo. Zero por absoluta incompetência administrativa e uma sucessão de prefeitos e secretários tacanhos.

Veja o caso reportado aqui recentemente da locomotiva que apodrece a céu aberto no centro da cidade e agora o caso desta casa quase centenária que está indo abaixo:

Localizada no número 1598 da Avenida Guarulhos, em Vila Augusta, este casarão era um dos últimos representantes desta avenida construídos na primeira metade do século 20.

O imóvel faz parte de um conjunto maior, que engloba além da residência um conjunto comercial do lado esquerdo e de arquitetura inspirada em art déco. Por vários anos tanto o conjunto comercial quando o imóvel já se encontravam fechados, entretanto com placa de “aluga-se”.

Nos últimos dias de março de 2019 o imóvel passou para as estatísticas de construções antigas desaparecidas. Sua demolição teve início para – de acordo com o que apuramos com pessoas trabalhando no local – dar lugar a um supermercado de uma importante rede.

A derrubada aparentemente não irá atingir a construção comercial anexa à residência, mas a casa já foi abaixo. Uma grande perda para a Vila Augusta, charmoso bairro guarulhense que está cada vez mais entulhado de prédios de arquitetura de gosto duvidoso, ruas congestionadas e zero de melhorias da prefeitura para a região.

Lembrando que, ao menos na teoria, Guarulhos tem um órgão para a defesa do patrimônio do município. Denominado Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município de Guarulhos ou (CMPHAACMG) é tão complicada a sigla quanto a possibilidade de saber se este mecanismo público realmente funciona ou se é apenas um faz de conta.

Nesta avenida sobrevive, sabe-se lá até quanto, um casarão quase em frente a este e o antigo galpão da fábrica de máquinas de café Lilla, hoje ocupada por atacadista de rações.

Parece que em Guarulhos de fato o que melhor funciona é mesmo o aeroporto, especialmente se a pessoa comprar passagem só de ida para outro país.

Veja mais fotos do imóvel (clique para ampliar):