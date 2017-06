Sobrado – Avenida Adolfo Pinheiro, 1475

Santo Amaro é um bairro grande e com muitos contrastes. É possível encontrar desde casas simples, bem humildes, até mansões, condomínios fechados e centros empresariais amplos, modernos e muito valorizados comercialmente.

Mas, como toda área de contrastes, ainda é possível encontrar imóveis esquecidos ou em situação de abandono, como este:

Localizado no número 1475 da Avenida Adolfo Pinheiro, este é apenas mais um dos vários imóveis em mau estado de conservação que são encontrados nesta importante via da zona sul da cidade. Entretanto, apesar do estado em que se encontra, o imóvel ainda é recuperável.

Neste trecho há muitas obras, algumas de construtoras, outras da expansão do metrô, que estão transformando a região bem rapidamente. Então, pode ser que num futuro próximo, ao invés de ser reformada, esta casa desapareça. À esquerda deste sobrado outro imóvel, amarelo, já está completamente emparedado e lacrado.

Será que este imóvel sobreviverá ? Seus vizinhos da direita já foram todos demolidos e hoje seus terrenos viraram um estacionamento, que atende principalmente ao Hospital São Leopoldo, localizado um pouco à direita. Estamos acompanhando.

Veja mais fotos deste sobrado (clique na foto para ampliar):

Conheça a região através de nosso mapa:



Ver São Paulo Antiga num mapa maior