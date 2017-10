Casa – Avenida Gabriela Mistral, 469

Uma das regiões mais esquecidas da Penha é a que compreende o antigo caminho para Guarulhos, chamado desde meados do século 20 de Avenida Gabriela Mistral. Gestão após gestão, o trecho imediatamente após o Mercado Municipal da Penha é uma área bastante desprezada, insegura e com a via bastante esburacada.

Mesmo assim é uma parte do bairro bastante rica em história, seja pela ligação com o município vizinho, Guarulhos, seja com a possível padaria mais antiga do bairro, demolida recentemente, ou mesmo as belas construções antigas que por ali sobrevivem a duras penas.

Localizada no número 469 desta avenida, esta residência é uma das sobreviventes da primeira metade do século 20. Uma das poucas que ainda dão o ar da graça por ali.

Veja mais fotos: