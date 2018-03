Como frequentador assíduo, por motivos profissionais, da região da zona norte compreendida por Imirim, Chora Menino e Santa Terezinha, sempre que posso circulo pela ruas destas regiões em busca de casas antigas para fotografar e comentar aqui no blog.

Desta vez apresento uma pequena e charmosa residência localizada no número 872 da Avenida Imirim:

Não tem como não se encantar com esta casa graciosa. Apesar de ser bem pequenina é bem chamativa com um jardim diante da residência e sua entrada com os tradicionais caquinhos vermelhos quebrados, uma tradição paulistana. Todos os detalhes originais da casa permanecem preservados.

Com a demolição de uma residência bastante próxima a esta, no número 409 da mesma via, arrisco a dizer que esta é uma das mais antigas sobreviventes originais da Avenida Imirim. Embora cada vez mais raras, ainda é possível encontrar construções antigas quase centenárias por ali.

Veja mais fotos da residência: