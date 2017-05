Sobrado – Avenida Sapopemba, 193

Morar próximo de avenidas de grande movimentação de tráfego, nem sempre é um bom negócio. Se há a conveniência de estar em uma via importante, há o inconveniente de estar sempre muito perto de um alto nível de ruído, poluição e trânsito. Além disso, se é uma via com muitos caminhões há sempre o risco de seu imóvel sofrer rachaduras e um desgaste mais rápido. É o caso de algumas ruas muito próximas de avenidas como a Salim Farah Maluf e Avenida dos Bandeirantes.

Este imóvel antigo está localizado bem no início da Avenida Sapopemba, num trecho bastante problemático por estar ao lado da sempre movimentada Avenida Salim Farah Maluf. Uma boa olhada nos imóveis vizinhos a este, é possível notar que ou estão abandonados como este ou mal conservados, fechados ou muito degradados.

Este trecho da Avenida Sapopemba é proibido estacionar, o que dificulta até de estabelecimentos comerciais prosperarem. Onde estacionar para ir a uma loja? E se for uma residência, há sempre o inconveniente de uma visita ter que parar a vários quarteirões de distância.

Nossas vias precisam ser melhor adaptadas ao urbanismo cotidiano. Uma simples mudança de regra de trânsito, como o estacionamento, pode decretar a decadência ou a recuperação de um local. Antes da Avenida Salim Farah Maluf ser o caos que é hoje, estas residências antigas da Água Rasa, próximas a ela eram todas ocupadas e cheias de vida.

