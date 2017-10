Avenida São João, 128 – 1968 & 2016

O centro de São Paulo possui muitos estabelecimentos comerciais antigos, tanto na área de bares e restaurantes como em outros segmentos. Como seria um antes e depois de um destes locais ?

O número 128 da avenida São João abriga um dos mais antigos e tradicionais restaurantes paulistanos, o Guanabara. Através de uma fotografia de 1968, foi possível trazer o comparativo daquela época com a atualidade:

Comparado as imagens, com quase 50 anos entre elas, é possível observar algumas diferenças entre as épocas.

A primeira, mais notável, é ausência de automóveis na fotografia mais recente. O que é vendido como um benefício – o centro sem carros – é, na verdade, um grande malefício.

A transformação em calçadão do primeiro trecho da avenida São João até a esquina com o Largo do Paiçandu, fez com que esta área ao invés de progredir apenas se deteriorasse, transformando-se à noite em um grande deserto, sem qualquer política de ocupação urbana eficiente. A deterioração desta região acelerou-se drasticamente durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, que em seu mandato foi incapaz de trazer qualquer melhoria ao centro paulistano.

A BRASILEIRA & GUANABARA

Tradicional restaurante da região central de São Paulo, o Guanabara não aparece na foto de 1968. Alguns podem imaginar que o restaurante é mais recente, mas ele já tem 106 anos. A resposta para a ausência dele na foto antiga é simples.

Fundado em 1910, o Guanabara ficava originalmente na rua Boa Vista. O estabelecimento mudou-se para o endereço da avenida São João apenas em 1968. O motivo da mudança foi a desapropriação do endereço antigo, que foi demolido para dar lugar a uma das entradas da Estação São Bento do Metrô.

No novo local, do antigo restaurante “A Brasileira” o tradicionalíssimo Guanabara estabeleceu-se e está lá até hoje.

E você, qual cenário você prefere, 1968 ou 2016 ? Justifique!

Ainda nesta semana traremos um especial sobre o Restaurante Guanabara. Aguarde!