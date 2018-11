São Paulo é uma das cidades do mundo com a maior quantidade de grafites e por todos os bairros encontramos as mais variadas expressões desta arte, desde trabalhos geniais como os desenvolvidos por artistas como Eduardo Kobra (meu favorito) e Os Gêmeos, a obras de gosto duvidoso.

Uma obra em particular me chama a atenção faz algum tempo e resolvi trazer aqui para vocês. Trata-se desde belo mural dos Beatles nas proximidades do Cemitério da Quarta Parada, na zona leste paulistana:

Esta obra em homenagem ao quarteto mais popular do mundo está aplicada em um velho imóvel comercial da Avenida Álvaro Ramos. Aparentemente é inspirado na arte do álbum “Love Songs“, mudando apenas a posição que os membros da banda estão posicionados.

Este belo mural que esperamos que fique por lá bastante tempo é obra do artista Caio Garcia. Clicando aqui você pode conhecer outros trabalhos deste artista urbano.

Conhece algum outro mural interessante feito em imóvel antigo ? Conte para nós aqui nos comentários!