O desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida na madrugada de 1º de maio revelou aos paulistanos o descaso do poder público com as pessoas carentes de moradia e também com a situação dos edifícios desocupados.

Contudo, trouxe também algo que destoou bastante da tragédia: uma publicidade muito antiga da cerveja Caracu que está na empena cega de um prédio vizinho:

A inesperada descoberta estava fadada a permanecer oculta para sempre não fosse o desastre ocorrido no imóvel vizinho. Entretanto a existência desta propaganda não é apenas uma publicidade aleatória do passado. Havia uma razão especial para estar naquela parede.

Localizado nos números 15 a 53 da Rua Antônio de Godoy, o Edifício Caracu foi construído em meados da década de 1950 e abrigou por longos anos os escritórios centrais da tradicional cervejaria rioclarense na capital paulista. Os acessos se davam pela extremidade direita do edifício, no número 53.

A empresa encontrava-se no oitavo andar do edifício, e o prédio também possuía além de muitos escritórios pequenos, as administrações de empresa como a Companhia Fiação de Tecidos Nossa Senhora do Carmo e a Companhia Imobiliária Tranquilidade.

Apesar do espanto causado por esta publicidade, ela não é nem de longe a mais famosa da marca Caracu na capital paulista. Por um longo período da década de 1940, a tradicional cervejaria fundada no século 19 manteve uma enorme publicidade no topo do então mais alto edifício de São Paulo e da América Latina, O Martinelli:

O ˝outdoor˝ consistia em uma garrafa gigante de Caracu circundada por uma estrutura metálica com o nome da cerveja. Algumas pessoas mais antigas nos afirmaram que o painel era iluminado por neon, porém não foi possível confirmar esta informação.

O São Paulo Antiga irá contatar o Departamento de Patrimônio Histórico da prefeitura paulistana para saber da possibilidade de restauração e tombamento da publicidade na empena cega do edifício. Pela lei Cidade Limpa o imóvel pode eventualmente ser multado.

Curiosidades: