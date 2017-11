Casa dos Contos promove brunch com diversas atividades

Um evento tão especial que tem a recomendação do São Paulo Antiga. Imagine um delicioso brunch com jazz, yoga e atividades para crianças. Tudo isso em um domingo especial para quem quer sair da rotina e passar o dia num lugar mágico.

A Casa dos Contos Eventos não é um salão qualquer, não é uma fazenda, nem uma chácara. É um pedaço de nossa história, uma verdadeira viagem no tempo e nos sentidos.

Localizada apenas 40 minutos de São Paulo e 30 minutos de Sorocaba, o espaço é encantador e único, construído ao longo de muitos anos. É um espaço familiar, onde se guardava as peças garimpadas de demolições. Cada peça tem um marco e todas elas juntas contam a paixão pela preservação da história.

Todos que a visitam se encantam, tanto com o lugar, cheio de natureza preservada quanto com a construção, romântica, rústica, aconchegante. Estar lá causa a sensação de estar em uma viagem no tempo.

No próximo dia 03 de dezembro a Casa dos Contos estará aberta ao público, oferecendo um brunch (breakfast + lunch) com jazz, yoga e monitores para crianças.

Jazz – Pedro Carneiro, Fabio Bergamini e Rui Barossi

Cozinha – Graziela Bergamini

Yoga – Paula Ubinha

Preços para passar o dia com brunch sendo servido entre 11h e 15h incluindo

água, suco, café, chás, frutas, paes, ovos, frios, bolos e num segundo momento saladas, massas e tortas.

SERVIÇO:

Brunch na Casa dos Contos

Horário: 10:00 às 17:00

Valor:

R$ 90,00 adultos

R$ 160,00 casais

Crianças de 2 até 8 anos – 20,00

Crianças de 8 até 12 anos- 40,00

Terá monitores para brincar com as crianças!

Bebidas alcóolicas serão vendidas à parte

A reserva do seu lugar é mediante pagamento, envie um email para graziela@casadoscontoseventos.com.br

Endereço:

Estrada São Roque – Araçariguama, 1.971

Araçariguama – SP

CEP 18.147-000

Telefone:

+55 (11) 94071-5271

Veja mais fotos da Casa dos Contos na galeria abaixo: