É difícil encontrar alguém que nunca experimentou um cachorro-quente. Ao mesmo tempo, é difícil encontrar alguém fora da cidade de São Paulo que já tenha experimentado o cachorro-quente paulistano, aquele com um polêmico ingrediente: o purê de batatas.

Desde o início da história do hot dog, na Alemanha e, posteriormente, nos Estados Unidos, novos molhos e ingredientes vêm sendo adicionados a essa comida tão popular no mundo inteiro. Com a exceção da obrigatória salsicha, todo o resto parece aberto à criatividade do cozinheiro. Em Osasco, conhecida como a capital do cachorro-quente, nem o pão sobreviveu à inovação: na cidade, é famoso o cachorro-quente no prato, com muito purê de batata e sem pão.

Em São Paulo, a combinação básica de salsicha, pão e mostarda dificilmente é encontrada. Simplesmente adicionar o tradicional ketchup também não satisfaz o paulistano, acostumado ao grande leque de opções e às invenções gastronômicas da cidade com mais restaurantes do país. Em segundo lugar entre os destinos gastronômicos mais recomendados do mundo, segundo o Booking.com, São Paulo faz jus à sua fama e capricha até mesmo nos seus cachorros-quentes!

Hot dog: uma paixão mundial

De restaurantes e barracas de rua para músicas, filmes e até jogos de cassino, o pão com salsicha – ou linguiça – é certamente uma das combinações mais famosas do mundo. O hot dog não conquistou apenas o paladar de diversos povos, mas também o imaginário popular, marcando presença nos mais variados produtos, desde o título de uma das canções do Led Zepellin até o site de jogos de cassino da Betway, em caça-níqueis online.

Em 2016, o pão com salsicha chegou até mesmo a ser protagonista no cinema, no filme de animação Festa da Salsicha. No mundo real, contudo, o casal divide o protagonismo com uma série de outros ingredientes, dependendo do local onde o cachorro-quente é preparado.

Como conta J. A. Dias Lopes, no livro “Sanduíche! Impossível Resistir a Essa Tentação”, o hot dog fez sua estreia no Brasil na década de 1920, quando o idealizador da Cinelândia, Francisco Serrador, começou a vender esse lanche em seus cinemas, no Rio de Janeiro. A comida conquistou a capital fluminense e chegou até mesmo ao carnaval de rua, ao inspirar dois grandes expoentes da música brasileira, Lamartine Babo e Ary Barroso, que lançaram uma marchinha de carnaval chamada “Cachorro-Quente” em 1928.

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, foi a vez do país inteiro se apaixonar pelo hot dog, impulsionado pela grande influência que os Estados Unidos passaram a exercer sobre o Brasil. Assim como os norte-americanos começaram a incluir novos ingredientes em seus cachorros-quentes, como o picles, o queijo e até mesmo o chili com carne, os brasileiros também fizeram as suas adições.

O BuzzFeed Brasil organizou um interessante compilado de cachorros-quentes de diferentes cidades, listando os ingredientes tipicamente usados em cada uma delas. No Pará, por exemplo, ganham destaque o tucupi e o jambu, em Brasília, a pasta de alho costuma estar presente e, no Rio de Janeiro, para a revolta de muitos, a uva-passa às vezes aparece entre os recheios.

A batata palha se tornou um acompanhamento tradicional do prato em todo o país. Porém, os paulistanos não se incomodam com uma dose extra de batata e incluem ainda o purê, que une muito bem todos os outros ingredientes no pão. Embora não se saiba a origem dessa adição peculiar, ela certamente se tornou o diferencial do cachorro-quente de São Paulo.

Cachorro-quente com purê de batata – e muito mais

Ainda que o purê de batata seja a marca do hot dog paulistano, o “dogão” de São Paulo costuma levar muitos (muitos!) outros ingredientes. Além de pão, salsicha, batata palha, purê de batata e molhos – geralmente ketchup ou molho de tomate, maionese e mostarda – é comum encontrar queijo, milho, vinagrete, requeijão, cebola, entre outros, nos cachorros-quentes da cidade.

Atualmente, até mesmo hot dogs veganos estão disponíveis em muitos restaurantes, com salsichas feitas de soja, cenoura, feijão, grão de bico, etc. E o que não falta em São Paulo são lugares para apreciar os cachorros-quentes paulistanos: de barraquinhas de rua a restaurantes gourmet, as opções são inúmeras nessa cidade cheia de sabores. Veja alguns estabelecimentos reconhecidos pelos seus hot dogs:

Black Dog: rede de lanchonetes com lojas em oito endereços da cidade.

Prime Dog: dois restaurantes, na Vila Mariana e no Jardim Paulistano.

Lanchonete da Cidade: rede de lanchonetes, com unidades em cinco endereços da zona centro-sul de São Paulo.

Big Kahuna: hamburgueria localizada no Jardim Paulista.

Charles Dog: lanchonete no bairro Casa Verde.

Embora tantas opções possam ser encontradas pelas ruas de São Paulo, a melhor parte do cachorro-quente, com purê de batata ou não, é que é muito fácil prepará-lo em casa. E, assim, cada um pode adicionar a ele os ingredientes de sua preferência – e, quem sabe, criar uma nova tradição regional cujas origens um dia também provavelmente se perderão.