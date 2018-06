Defendo que não há um gesto mais paulista do que tomar um café. O líquido negro servido fumegante em uma xícara é algo que está muito enraizado em nossa cultura, não somente a bebida mas tudo que o envolve desde o plantio até o consumo.

E na terra do Rei Café ele é consumido em casa, no trabalho, na rua, bares, padarias e cafeterias. E dessa última falo hoje de uma que é das mais tradicionais do centro paulistano:

Para quem como eu detesta os lugares “gourmetizados” da moda um lugar como o Café Floresta pode parecer um oásis. Trata-se de uma cafeteria no estilo mais tradicional, sem frescuras e com um ótimo café servido para se consumir em pé, no balcão da casa.

O estabelecimento está há mais de 4 décadas no térreo de um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, o Copan. E a loja desde que foi inaugurada mantém tudo do mesmo jeito da época em que abriu.

Luminoso, balcão, vitrine e até o belíssimo mural antigo faz da cafeteria mais quem um estabelecimento, uma atração turística à parte.

A casa oferece desde o espresso tradicional a opções como curto, carioca, cortado, com leite e capuccino. O café com creme chantilly ou o espresso com canela são também excelentes escolhas.

No acompanhamento há sempre algumas opções de bolo que são feitos pela casa e são muito saborosos. Vez por outra é possível encontrar doces como brigadeiro, quindim e pastel de belém.

Mas se o local serve um ótimo cafe e acompanhamentos, por outro lado peca em coisas simples. O senhor que atende ao balcão parece estar sempre de mau humor e não dá muita atenção aos fregueses novatos. Parece cansado de falar sobre o mural, sobre a história da loja o que é uma pena.

Outro problema para quem quer tomar um café ali é que a casa não aceita nenhuma modalidade de cartão, seja débito, crédito ou mesmo vale refeição. Um gesto antipático de uma loja instalada em um ponto que fervilha na hora do almoço com tantos escritórios e muitos turistas que nem sempre terão reais à mão.

O proprietário parece também esquecer que a loja é uma cafeteria. O Café Floresta, marca que dá nome ao estabelecimento, parece ficar de lado na grande parte do lugar.

A vitrine da cafeteria é tomada não por embalagens variadas de café, mas por diversas garrafas de vinho que não combinam nem um pouco com a loja. No outro canto da vitrine há alguns poucos pacotes de café gourmet, mas dividindo espaço com cigarros, charutos e afins, fora da norma de disposição de produtos derivados do tabaco. Que tristeza.

O Café Floresta é um ícone do centro paulistano mas que precisa urgentemente de uma lufada de ar fresco, seja por um novo proprietário ou mais capricho do atual. Senão vai sempre ser lembrado pela nostalgia e não pelo bom atendimento.

AVALIAÇÃO:

Gostei: qualidade do café da casa, café com canela e os bolos

Detestei: atendimento frio, não aceita nenhum cartão

SERVIÇO:

CAFÉ FLORESTA

Copan – Avenida Ipiranga, 200 – Centro

Horário: Todos os dias até 0:30

Pagamento apenas em dinheiro