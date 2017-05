Campos Elíseos – O primeiro bairro de nobre de São Paulo

A PEQUENA CAPITAL PAULISTA

Uma capital pequena e pacata. Era essa a imagem da hoje maior cidade do país nos anos 1850. Entretanto um mudança na região que produzia o café do Brasil transformaria São Paulo e impulsionaria a criação desse charmoso bairro paulistano.

O café iniciou sua produção em massa no Estado de São Paulo em seu leste, na região conhecida como Vale do Paraíba. Entretanto o pouco conhecimento de técnicas de exploração de café e o solo pouco propício a esta cultura, levaram ao esgotamento do solo.

Este fato arruinou a produção de café, levando fazendeiros a abandonarem a região em busca de novos – e melhores – solos produtivos. Esta nova área seria o oeste paulista, regiões como Mogiana, Campinas, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D´Oeste etc.

Com esta nova região cafeeira, o impulso produtivo cresceu vertiginosamente e impulsionou a economia paulista e do país, permitindo rasgar o Estado de oeste ao litoral com a abertura de sua primeira ferrovia, a São Paulo Railway, em 1867.

Entretanto, a distância entre as fazendas no oeste paulista e a bolsa de negócios de café, em Santos, era muito grande e demandava longas e cansativas viagens. Sair do litoral para resolver um problema na fazenda, por exemplo, era demorado. A cada ano que se passava tornava-se mais importante para a elite cafeeira, os denominados barões do café, morar em uma região que fosse o meio caminho entre a produção (fazenda) e a venda (Bolsa do Café). E essa região era a cidade de São Paulo.

Mas a cidade de São Paulo já não comportava mais novos moradores de elite. Sua área mais nobre até os anos 1870, a rua Florêncio de Abreu, já estava tomada por casarões e palacetes da elite que aqui vivia. Havia então a necessidade de um novo bairro para acomodar esses novos futuros moradores.

SURGE CAMPOS ELÍSEOS:

E foi assim que dois empresários suíços, em 1878, tiveram a ideia de comprar a região então quase que totalmente desabitada da capital paulista para ali lotear o que viria a ser o primeiro bairro nobre paulistano, Campos Elíseos.

Sua localização não poderia ser mais conveniente. Ao lado da então recém inaugurada ferrovia Sorocabana (hoje é a Estação Júlio Prestes) e também bem próxima da Estação da Luz (São Paulo Railway), o novo bairro proporcionava ao fazendeiro um rápido deslocamento para sua fazenda ou para a Bolsa do Café, estando ali no ´meio do caminho´ para ambas as atividades.

Não demorou para o loteamento tornar-se um grande sucesso e ser rapidamente vendido, trazendo figuras como Dino Bueno, os Alves de Lima, o Barão do Rio Pardo e a formação de atividades típicas de um bairro, como a abertura de escola e igreja, como o o Liceu e Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Esta, até hoje, uma das mais ricas e luxuosas igrejas da Cidade de São Paulo.

ORIGENS DO BAIRRO E SEU NOME

O loteamento e venda ficou a cabo dos suíços Frederico Glete e Victor Nothmann, ambos estão imortalizados no bairro com o nome de duas de suas mais importantes vias, as Alamedas Glete e Nothmann.

A inspiração do nome do bairro veio da Europa. A ideia de ambos foi de batizar o bairro como uma versão brasileira de uma das região francesa da avenida Champs-Elysees. É nesta via parisiense que se encontra o famoso Arco do Triunfo, por exemplo.

OS PRINCIPAIS PALACETES E CASARÕES

Bairro típico de elite, Campos Elíseos chama a atenção pelos seus imóveis majestosos. Mesmo tendo alguns deles sido demolidos nos anos 1980, seus principais expoentes ainda resistem dando ao bairro um charme todo seu.

Vale lembrar que diferente de bairros nobres mais recentes, como Jardim Europa, Jardim América ou Morumbi, onde imóveis ficam escondidos atrás de grandes muros e portões, Campos Elíseos permite a visualização de seus imóveis, estimulando caminhadas turísticas e fotográficas.

Maior dos palacetes do bairro, o Palacete Elias Chaves teve vida curta como residência de cafeicultor. Foi vendido e acabou transformando-se em palácio e sede do Governo do Estado de São Paulo, sendo renomeado para Palácio Campos Elíseos.

Conheça outros importantes palacetes e casarões do bairro. Para ler sua história basta clicar na nome:

Quer conhecer mais sobre a história do bairro ?

Baixe nosso PDF com a história resumida do bairro e de suas principais residências e curiosidades:

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR