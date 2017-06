Hoje trago uma receita de bebida típica caipira: a Canelinha. Diferente da pinga aromatizada com canela em pau, esta receita requer algum preparo, relativamente fácil. Antes de ensiná-lo, vou contar um pouco de história para vocês.

As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil a bordo das expedições portuguesas que vieram ao país logo após o descobrimento. Foram inicialmente plantadas em São Vicente e depois em Pernambuco, onde se desenvolveram muito bem devido às condições climáticas favoráveis, especialmente pelo solo tipo massapê, aliado à proximidade do porto que favorecia escoamento da produção para Portugal, oeste da África e Oriente.

Na Europa, por sua vez, o açúcar era caro e raro, sendo mais utilizado como remédio do que como ingrediente culinário. Com o tempo as plantações de cana-de-açúcar se abundaram e acabaram por suplantar a extração de pau-brasil.

Os primeiros engenhos de cana surgiram na capitania de São Vicente com a ajuda do Tesouro Nacional, um deles criado por Martim Afonso de Souza.

A cana-de-açúcar então espalhou-se pelo Espirito Santo, litoral baiano e em Pernambuco, e tinha status de ouro em pó, sendo também conhecida como ouro verde. Durante mais de um século o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar.

A cachaça, um destilado de cana-de-açúcar, já era produzida desde 1540 nos engenhos cada vez mais numerosos no Brasil e sua produção foi para praticamente todo os cantos do país, tornando-se uma espécie de bebida nacional.

E desta bebida nacional, vem o ingrediente principal de nossa receita desta semana: a cachaça. Vamos a ela ?

CANELINHA

INGREDIENTES:

1 litro de água

1 litro de cachaça (pinga) de boa qualidade

1 quilo de açúcar refinado

chá de canela em pau bem forte

PREPARO:

Misture todos os ingredientes e ponha para ferver. Eu achei um quilo de açúcar exagerado, coloquei aproximadamente 700 gramas e mesmo assim ficou bem doce. Dica: Separe umas 3 colheres de sobremesa de açúcar, queime (caramelar) e acrescente à mistura para dar cor à bebida.

Simples, não é ? A canelinha fica semelhante a um licor de canela e é delicioso para arrematar uma refeição, ou ainda servido como tira-gosto.

CURIOSIDADE: Sabia que ainda existe em São Paulo um engenho a vapor, cujo motor é de 1899 ? Clique aqui e conheça!