Casa Antiga – Avenida Santa Inês, 390

A colaboração dos leitores sempre está a auxiliar o São Paulo Antiga a conhecer e trazer para você mais casas antigas e curiosas. Hoje trazemos mais uma sugestão do leitor e frequente colaborador nosso Rafael Bertoli:

Antiga residência convertida em consultório odontológico, esta charmosa casa antiga está localizada no número 390 da Avenida Santa Inês, bem de esquina com a rua Engenheiro Jean Buff.

Nota-se o excelente estado de conservação da casa, que mesmo deixando de ser de uso residencial preservou intacta todas as suas características originais.

Outra coisa que desperta a atenção é o muro baixo, com seu desenho elegante e com as raízes da cerca viva que está incorporado a ele. O jardim, por sinal muito bem cuidado, é outro destaque do imóvel. Uma pena que hoje em dia muros baixos deixam nossas residências vulneráveis a roubos.

Abaixo, uma galeria com mais fotos da casa: