Passeando por Guarulhos para fazer uma reportagem em uma feira livre, encontrei esta preciosidade meio escondida atrás da lona de uma das barracas:

Esta residência graciosa está localizada na avenida Avelino Alves Machado, no Jardim Pinhal. Me despertou o interesse e chamou a atenção o belo estado de preservação e o esmero com que a casa é mantida.

Tudo nela me agradou, a começar pela cor que combinou muito bem com o simpático jardim que a casa possui logo em sua entrada. O muro baixo, portão e gradil complementam a beleza do imóvel.

Particularmente gosto muito de residências como esta. São exemplos cotidianos do passado simples e agradável que tínhamos em nossas ruas, muito antes da chegada de muros e portões altos tão presentes nas casas atuais, que faz com que pareça que vivemos em prisões domiciliares.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):