Casa Antiga – Rua 22 de Março

Muitos dos imóveis que estão aqui no São Paulo Antiga são frutos da colaboração de nossos leitores, que enviam com frequência sugestões de locais curiosos para fotografar.

O envio desta vez partiu de um leitor morador da Vila Granada, região leste da capital, que preferiu manter-se no anonimato.

Ele me enviou a seguinte fotografia, de uma casa na rua 22 de Março:

Ver esta casa tão linda e emparedada me causou um gosto amargo na boca. Digo isso porque embora não passe por esta rua há alguns anos – para ser específico desde que minha avó paterna, que morava ali ao lado, faleceu – conheço esta residência desde garoto, já que era meu caminho pra escola quando moleque e para o metrô (Guilhermina-Esperança) quando já adulto.

Esta casa e sua vizinha da esquerda sempre me chamaram a atenção por estarem sempre preservadas, com a pintura impecável e com seus jardins bem cuidados. A foto abaixo, extraída do Google Street View não me deixa mentir:

Observando a foto que abre o artigo, com a casa totalmente isolada por uma parede de blocos, fica a pergunta: Será o fim da linha para esta casa ?

O blog vai acompanhar de perto o que está acontecendo por ali, conforme novidades apareçam serão incluídas nesta reportagem.