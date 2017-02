Casa Antiga – Rua Arinaia

Certo dia andando pela região que os antigos moradores costumam chamar de Quarta Parada (em alusão a uma antiga parada de trem) encontrei esta simpática casa antiga:

Localizada no número 402 da rua Arinaia, a casa fica no bairro do Belem (Belenzinho), mas para muitos ali equivocadamente é Mooca ou até Água Rasa.

A confusão de onde é Mooca e onde é Belenzinho ou Água Rasa se dá muito por causa da Radial Leste e da linha férrea (metrô e trem). Por muitos anos à medida que novos empreendimentos imobiliários eram erguidos na região a sul da linha férrea construtoras prestavam o desserviço a cidade chamando áreas do Belém de Mooca para valorizar o empreendimento.

Voltando a falar da residência, trata-se de uma interessante construção térrea erguida na década de 1940. Segundo vizinhos ali já funcionou de tudo, desde residência – na maior parte de sua existência – até loja e uma pizzaria. Nos últimos anos encontra-se fechada.

Apesar do estado ruim de conservação da fachada, marcado pelos anos de abandono, a casa consegue mostrar uma beleza em seus traços. Embora há muito tempo o imóvel ter perdido sua janela original, por exemplo, ela é fácil de ser restaurada e ter de volta a sua forma antiga. A casa ainda mantém o portão de época, em madeira, e também o respiro do porão.

Veja mais fotos do imóvel: