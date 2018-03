Se tem um estilo arquitetônico que é pouco encontrado em São Paulo é o chamado art noveau. Dá para contar nos dedos das mãos o que existe neste padrão na capital paulista, contudo, recentemente fui surpreendido com um belo exemplo na zona oeste paulistana:

Localizada na rua Camerino, a casa é uma importante referência de art noveau em residência de classe média paulistana do início do século 20, coisa que costumamos encontrar com mais frequência em imóveis daquela época de alto padrão, como palacetes.

Ela apresenta-se em ótimo estado de conservação e preservação exceção feita, infelizmente, às duas janelas que tiveram suas originais substituídas por outras mais novas e menores, o que com certeza deve ter deixado o cômodo em questão um pouco mais escuro. Outra alteração que foi possível notar é no porão que agora tem apenas um respiro de proporções diminutas, sendo que é bastante possível que originalmente fossem dois, um embaixo de cada janela.

Veja mais fotos da residência (clique para ampliar):