Casa Antiga – Rua Ipanema

A região que fica ao redor do Museu da Imigração e nas proximidades da Estação Bresser-Mooca do metrô, ainda é bastante interessante para se observar casas antigas. Por ali ainda existem construções erguidas no início do século 20 que resistem ao tempo.

Entre elas, esta simpática casa localizada no número 386 da rua Ipanema:

E este imóvel serve como um bom exemplo de como a ausência de uma política municipal de educação patrimonial faz falta em uma cidade como a nossa. Apesar de bastante preservada em seus traços arquitetônicos, a casa perdeu suas janelas originais – no total de três – sendo substituída por uma única janela feita em alumínio.

Não creio ser correto criticar o dono, mas sim a referida falta de uma fiscalização mais efetiva por parte do DPH (órgão de defesa do patrimônio). Na maioria das vezes as pessoas não tem conhecimento técnico e nem mesmo capital para recuperar, por exemplo, as janelas originais.

Nota-se, ao menos, um cuidado em não remover ou danificar as conchas que adornam o frontão.

O São Paulo Antiga defende, há anos, a ideia de se descontar ou isentar o IPTU de imóveis como este, cada vez mais raros na capital, em troca do proprietário reverter alterações e/ou manter o imóvel sempre preservado. Ganha o morador, o cidadão e a municipalidade. Ou seja, todos ganham.

Veja mais fotos:

