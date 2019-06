Ah o Tatuapé! Impossível não lembrar deste bairro quando pensamos na Zona Leste da capital paulista. Com sua movimentação típica de um grande centro urbano, a região mesmo apesar da pesada especulação imobiliária que vem sofrendo, ainda consegue ser uma região muito agradável.

Apesar das demolições frequentes de casas antigas, vilas e imóveis de pequeno porte, a região ainda é bem servida de residências agradáveis, como esta a seguir:

Localizada no número 284 da Rua Padre Estevão Pernet, trata-se de uma charmosa e interessante residência antiga. De alteração no projeto inicial vemos apenas duas coisas: o gradil que substitui o muro baixo original, provavelmente por razões de segurança, e a cobertura da garagem cuja construção é bem mais recente do restante do imóvel.

Isso de lado, temos um belo e muito raro exemplar antigo, com uma fachada pouco comum nesta região. Que seja mantida preservada, é um colírio para os nossos olhos diante de tantos prédios similares e sem graça construídos pelo bairro.

Bem próximo desta encontra-se outra construção bastante interessante, porém não tão bem cuidada: a Lavanderia Piratininga.

Veja mais fotos da casa: