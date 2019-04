A Rua Pascoal Ranieri, no bairro do Pari, é uma via que não é exatamente conhecida por suas casas mas geralmente lembrada por dar acesso à sede social da Associação Portuguesa de Desportos.

Apenas três residências existem ali e a rua, especialmente após os limites do clube de futebol, nunca foi 100% urbanizada via esta que surgiu apenas após a retificação do Rio Tietê nos arredores. Antes não tinha nome e haviam algumas casinhas muito simples espalhadas.

A casa abaixo é uma preciosidade desta rua do Pari:

Localizada no número 69, esta residência é bem interessante. Chama bastante a atenção para quem entra nesta rua, principalmente pelo fato desta altura da via ser apenas muros tanto da Portuguesa quanto de outras instalações públicas vizinhas.

A cor rosa sem dúvida é um chamariz para o destaque numa área onde o branco de cal dos muros predomina.

Além disso a residência está bastante preservada quanto a sua originalidade, onde podemos ver os portões baixos (o da garagem me parece mais recente que o de pedestres), o charmoso e tradicional piso de caquinhos vermelhos e, para dar uma toque a mais, uma estátua branca na entrada da casa.

Não foi possível precisar a data de construção, mas pelo seu estilo e até pelo histórico da região – antes cercada pelo Rio Tietê pré retificação – é bem possível que tenha sido erguida em meados da década de 1950.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):