Sempre que estou pela região do Tucuruvi e arredores costumo transitar pela Avenida Guapira, caminho antigo da zona norte paulistana.

Uma das ruas mais interessantes por ali é a Tanque Velho. O nome peculiar é antigo e vem dos próprios populares, uma vez que no início do século 20 havia por ali um tanque de água que era utilizado principalmente para cavalos se refrescarem, em uma região que era repleta de chácaras por todos os lados.

A Rua Tanque Velho é uma das raras que preservam seu nome oriundo de um costume local, não sendo alterada pela “coceira irresistível” de vereadores paulistanos para renomear vias públicas ao seu bel prazer.

Outra peculiaridade desta rua é o fato dela cruzar duas vezes a mesma avenida, no caso a Guapira. Ela se encontra primeiro na parte alta da Guapira e depois na parte baixa bem próxima à igreja Santa Terezinha do Jaçanã.

O que nos leva até a preciosidade da foto acima. Localizada no número 555 da Rua Tanque Velho, esta casa é de longe a mais bonita construção de toda a rua.

Chama bastante a atenção o visual de “casa de interior” que ela possui, além estar permanentemente com a pintura em dia e muito preservada, respeitando sua originalidade.

Desde a janela do quarto até a varanda na entrada da casa tudo está impecável. Detalhe também para o jardim com suas plantas bem cuidadas e podadas, ao quintal com piso de caquinhos e o gradil ao invés de um muro.

Na área direita da propriedade destaco a garagem simples e eficaz, com piso em cimento e ao fundo uma parede em cobogó de concreto que permite não só a uma boa iluminação à garagem como faz com que o quintal dos fundos se integre ao restante do visual da casa, tudo de muito bom gosto.

É uma pena que vemos cada vez menos casas como esta. Agradável, aconchegante e de uma beleza simples e encantadora. Parabéns aos proprietários.

