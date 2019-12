Alguns bairros paulistanos são tão densos e repletos de edifícios que ao passear por eles ficamos sempre com a impressão de que não existe mais casas por ali. É o caso de regiões como Itaim Bibi e Moema. E é neste último citado que encontramos essa maravilha abaixo:

Localizada na Avenida Jandira trata-se de uma casa térrea que é mantida impecável pelos seus proprietários. A residência é muito charmosa e tem capricho e zelo em todos os mínimos detalhes de sua fachada, construída com pedras e com todos os gradis (portões, porta, e grades de proteção) do mesmo padrão.

São casas como esta que nos trazem prazer em caminhar por Moema, cada vez mais apertado com seus prédios e agitado com o trânsito maluco. A residência dá uma tranquilidade ímpar, que até nos faz esquecer da correria do dia a dia. Que seja preservada esta jóia!

Veja mais fotos (clique para ampliar):

Gostou desta casa ? Pois saiba que ela não é a única. Muito próximo dela, na Alameda dos Aicás, existe outra casa térrea tão bonita que chega a parecer uma casa de bonecas. Clique aqui para conhecê-la.