Casa Antiga – Rua Caranguejo

Algumas casas antigas são verdadeiras cápsulas do tempo. Mesmo não estando em um estado impecável de conservação conseguem atrair nossos olhos pela beleza de suas peculiaridades.

Uma delas é esta que nos foi enviada pelo leitor Paulo Branco:

Localizada no número 228 da rua Caranguejo, bairro de Vila Mazzei, essa residência é muito bonita e tem detalhes bastante interessantes. Entre eles, podemos começar pelo muro baixo erguido com pedras e seu gradil baixo.

No piso do quintal os tradicionais e famosos caquinhos vermelhos, presença constante nas casas antigas de São Paulo. Por fim, chama também a atenção o vitrô na entrada da casa, feito de pequenos vidros retangulares e em formato de losango e a janela do quarto ainda original.

Outro detalhe que nos chamou a atenção é a pequena área do terreno onde a casa está construída. Trata-se de uma peculiaridade da maioria das residências da rua Caranguejo, uma vez que é uma rua estreita e com lotes diminutos. Em breve mostraremos outros imóveis nesta mesma rua.

Agradecimentos: Paulo Branco