Quando pensamos na região central de São Paulo, especialmente o centro velho, imaginamos uma região repleta de edifícios e já sem qualquer casa, fruto da verticalização que essa área da cidade recebe desde o início do século XX.

No entanto em algumas ruas do centro ainda é possível encontrar casas e muitas vezes residências térreas e ainda construídas no século XIX, como esta abaixo:

Localizada na Rua Álvares Machado esta residência de 1895 é a única casa que sobreviveu nesta pequena via que liga a Avenida Liberdade com a Rua Dr. Rodrigo Silva. Apesar de ter atualmente finalidade comercial, o imóvel é uma casa paulistana antiga bem padrão do que estamos acostumados a ver espalhado pela cidade, com porão habitável e entrada lateral.

Ao longo de 125 anos a casa sofreu apenas uma grande alteração, esta ao nível da rua. O porão habitável foi adaptado para receber um ponto comercial onde funciona uma lanchonete. Já a residência propriamente dita funciona um restaurante chamado Novo Kasarão (com K mesmo). Na lateral da casa foi instalado um toldo possivelmente para os clientes não se molharem em dias de chuva.

De acordo com a base dados do IPTU da Cidade de São Paulo o imóvel pertence a Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, a mesma que cuja antiga sede na Rua Roberto Simonsen está há anos em situação lamentável de abandono.

Trata-se de uma jóia rara da cidade e que esperamos que se mantenha preservada. Veja abaixo mais duas imagens do imóvel (clique para ampliar):