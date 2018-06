Depois de alguns meses sem passar pela região do bairro do Belém que fica na margem sul da Radial Leste (região do Cemitério do Brás, SESC etc…) voltei para observar se algum imóvel que eu tinha fotografado havia sido demolido e catalogar novas unidades.

Foi ai que encontrei, bem próximo de outro já fotografado, essa pequena residência localizada no número 416 da Rua Arinaia:

Particularmente gosto muito destas fachadas feitas totalmente com pequenas pastilhas. É um estilo bem comum por toda São Paulo e que hoje praticamente caiu em desuso.

Aqui as pastilhas foram fixadas de maneira aleatória, criando um mosaico irregular e interessante. O efeito ˝pixelado˝ e o tom de cores das pastilhas dessa casa levam a uma semelhança muito grande ao uniforme militar camuflado, que atualmente é também meio quadriculado.

Apesar da presença de alumínio no gradil, janela e portão interno, a casa preserva muito bem sua essência original através das pedras que emolduram a pastilhas e compõe o muro, do portão inicial – ainda em ferro – no porão sob a janela e no piso da entrada da casa nos tradicionais caquinhos vermelhos.

Pequena simples e agradável, uma casa que espero ver sempre na Rua Arinaia. Não esqueçam de notar a cerâmica instalada em partes iguais sobre o cimento da calçada.