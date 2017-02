Casa – Rua Atílio Piffer

As casas geminadas sempre foram um padrão de construção residencial muito comum em São Paulo. Sejam casas simples ou mesmo de um nível mais sofisticado, não há bairro na cidade que não tenha alguma casa desse tipo.

Encontrá-las todas no mesmo padrão de quando foram construídas é bastante difícil. Com o tempo as pessoas vão impondo seus gostos e a padronização tende a desaparecer.

A casa da imagem a seguir é um exemplo:

Localizado na rua Atílio Piffer, bairro da Casa Verde, esta graciosa construção da década de 40 é uma das últimas preservadas de um conjunto de sete casas, todas construídas neste estilo arquitetônico.

As demais a exceção de uma que não foi possível fotografar (voltaremos lá), pois havia um caminhão de mudanças estacionado em frente, sofreram alterações desde as mais simples – substituição de uma porta por exemplo – até mudanças mais radicais, como descaracterização total da fachada.

Desta que fotografamos, é possível admirar a beleza da construção. Pequena e cheia de detalhes interessantes. Até a calha de chuvas do lado esquerdo combina com a fachada.

Uma preciosidade !