Em mais uma caminhada que fiz pela região de Vila Romana e cercanias fui contemplado com o encontro dessa residência super bacana:

Localizada na rua Bárbara Heliodora essa casa térrea é encantadora em todos os seus detalhes. Gostei muito da sua fachada adornada com pedras, do piso da garagem no tradicional mosaico português e do bem cuidado e agradável jardim na entrada da casa, que contribui com a composição romântica e interiorana do imóvel.

Tudo nela nos remete para um passado charmoso quando estas residências em São Paulo eram regra e não exceção. O detalhe da janela em madeira, cada dia mais raro na imensidão da mesmice das esquadrias em alumínio e o globo de luz em vidro na varanda completam o cenário.

Se notarem bem, vão notar o toque final na garagem com um fusca estacionado lá dentro, uma casa irresistível! Parabéns aos proprietários.