Bairro localizado bem próximo ao centro do município de Guarulhos o Jardim Santa Francisca é um dos mais tranquilos da cidade, com ruas largas e em boa parte arborizadas pouco trânsito e um acesso super fácil à Rodovia Presidente Dutra, já que várias das ruas dão acesso a sua pista lateral.

E ali existem casas muito interessantes, não muito antigas, construídas em boa parte a partir da década de 1960 quando a região foi mais intensamente loteada, especialmente após a desativação do famoso “Trem da Cantareira” que criou alguns novos acessos e avenidas por lá.

Uma casa que chama muito a atenção é esta da foto a seguir:

Localizado na Rua Bartolomeu de Gusmão, este charmoso sobrado com uma arquitetura típica dos anos 1960 é uma curiosa viagem no tempo. Ao observá-la com o carro na garagem, um Chevrolet Monza, temos até a impressão de estarmos am algum ano da década de 1980 – quando o carro foi produzido – ou, no máximo, nos anos 1990.

Que delícia de casa! Área grande, garagem ampla, cômodos também muito amplos e um belo jardim e quintal, é o tipo de casa que hoje está cada vez mais difícil de ver por ai. Ao menos nesse bairro temos vários exemplares interessantes como este, e que mostraremos mais em breve.