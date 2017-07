Casa – Rua Betari

Uma rua bastante interessante na Penha é a rua Betari. Quem mora no bairro a conhece como um caminho fácil entre o Metrô Penha e o shopping center do bairro.

Ela também possui algumas casas antigas bem interessantes e até já foi um caminho de bois, que saiam da região próxima ao Rio Tiquatira para embarcar no trem que partia do extinto ramal ferroviário da Penha, no posto do Ministério da Agricultura.

E lá encontramos essa casa:

Pequena e de traços arquitetônicos simples, essa residência consegue trazer na sua simplicidade o capricho das construções antigas. As telhas que foram colocadas por toda a fachada, como sobre as portas e janelas deram um toque bem suavizador.

O Ford Escort na garagem, hoje considerado um novo clássico, completa o charme da casa.

Quando estiverem na região aproveitem para visitar nesta mesma rua o Memorial Penha de França. Vale muito a pena conhecer!