Casa – Rua Capitão Antônio Gomes

Uma região paulista que gosto muito de explorar é a área mais ao leste do Estado de São Paulo, com municípios que são mais próximos da capital fluminense do que da capital paulista. Por ali cito especialmente as cidades de Bananal e São José do Barreiro.

E é desta última a simpática casa antiga que trago aqui:

Construída na primeira metade do século 20, essa antiga residência é um excelente exemplar preservado do município de São José do Barreiro. Todos os detalhes da fachada permanecem originais e estão em bom estado.

Gosto muito do padrão das janelas, com vidros apenas na parte superior e também o portão da casa, baixo e delicado.

Se você ainda não conhece essa cidade, recomendo uma viagem até lá. É uma região paulista bastante agradável com ótimos atrativos naturais, clima quente e que rende excelentes fotografias. A cidade serviu de cenário para a gravação de cenas da novela ˝Ana Raio e Zé Trovão˝ da extinta TV Manchete.

A casa está localizada na rua Capitão Antônio Gomes.

Abaixo mais duas imagens do imóvel: