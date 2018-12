Muitas vezes em ruas curtas e estreitas passamos tão concentrados (ou distraídos) que não notamos que há preciosidades por ali.

É o que ocorreu comigo com a Rua Carlos Escobar, via que passo com certa frequência em Santana pra cortar caminho. Há anos que faço o atalho e só recentemente notei essa pequena notável:

Localizada no número 264, a casa é uma de um conjunto de duas casas geminadas de plantas opostas. Enquanto a do lado esquerdo já sofreu algumas alterações, esta permanece não só bastante preservada como também encantadora pelo jardim impecável que possui em sua entrada.

A trepadeira “unha de gato” que estende-se por toda a mureta está sempre impecável e aparada, dando um visual muito agradável à residência e livrando o local de pichações. Sobre a mureta um lindo gradil completa o adorno de entrada, combinando com os traços do portão que dá acesso ao jardim e a casa.

O piso do jardim é feito com os charmosos e tradicionais caquinhos vermelhos, que dá ainda mais charme ao imóvel. Já na fachada da residência, a cor bege dá um belo destaque ao verde da mureta. Outro detalhe também é o toldo na entrada da casa, também combinando com a cor das paredes.

Ao que indica, uma residência agradabilíssima.